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Бастиан Швайнштайгер: «Если мы победим «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира»
Железная логика от железного немца.
Капитан сборной всех звезд MLS Бастиан Швайнштайгер накануне матча против «Реала» вспомнил забавную пресс-конференцию на заре его карьеры в MLS. Тогда немца привел в ступор вопрос: «Может ли «Чикаго Файр» выиграть чемпионат мира?»
В этот раз Швайнштайгер подготовился:
«Возможно, если обыграем «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира», – отжег Бастиан.
- Швайнштайгер провел в MLS 17 матчей и забил 2 мяча.
- Матч звезд MLS с «Реалом» состоится в ночь на 3 августа на домашнем стадионе «Чикаго Файр».
- Eurosport и Eurosport Player покажут игру в прямом эфире (04:00 мск).
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