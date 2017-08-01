Бастиан Швайнштайгер: «Если мы победим «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира»

Капитан сборной всех звезд MLS Бастиан Швайнштайгер накануне матча против «Реала» вспомнил забавную пресс-конференцию на заре его карьеры в MLS. Тогда немца привел в ступор вопрос: «Может ли «Чикаго Файр» выиграть чемпионат мира?»

В этот раз Швайнштайгер подготовился:

«Возможно, если обыграем «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира», – отжег Бастиан.

Швайнштайгер провел в MLS 17 матчей и забил 2 мяча.

Матч звезд MLS с «Реалом» состоится в ночь на 3 августа на домашнем стадионе «Чикаго Файр».

Eurosport и Eurosport Player покажут игру в прямом эфире (04:00 мск).

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