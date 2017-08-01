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Бастиан Швайнштайгер: «Если мы победим «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира»

Швайнштайгер: «Если победим «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира»
Eurosport

25 мин. назад

Железная логика от железного немца.

Капитан сборной всех звезд MLS Бастиан Швайнштайгер накануне матча против «Реала» вспомнил забавную пресс-конференцию на заре его карьеры в MLS. Тогда немца привел в ступор вопрос: «Может ли «Чикаго Файр» выиграть чемпионат мира?»

В этот раз Швайнштайгер подготовился:

«Возможно, если обыграем «Реал», значит, мы можем стать чемпионами мира», – отжег Бастиан.

  • Швайнштайгер провел в MLS 17 матчей и забил 2 мяча.
  • Матч звезд MLS с «Реалом» состоится в ночь на 3 августа на домашнем стадионе «Чикаго Файр».
  • Eurosport и Eurosport Player покажут игру в прямом эфире (04:00 мск).

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