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Андреа Пирло завершит карьеру в конце сезона MLS
C декабря в футболе станет немного меньше магии.
Легенда сборной Италии Андреа Пирло объявил о намерении завершить карьеру в декабре, когда истечет его контракт с «Нью-Йорк Сити».
«Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день у тебя возникают проблемы с физикой, ты не может тренироваться с желаемой самоотдачей, потому что у тебя постоянно что-то не так.
В моем возрасте пора остановиться. Ты не можешь продолжать играть до 50 лет. Я займусь чем-то другим. Чем? Пока не знаю. В декабре я вернусь в Италию. У меня есть кое-какие идеи, но дайте мне время подумать.
В 38 лет нужно уступить дорогу молодым футболистам», – сказал Пирло La Gazzetta dello Sport.
- Пирло – пятикратный чемпион Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов.
- В составе сборной Италии Пирло стал чемпионом мира-2006.
- Андреа отметился ассистом в 15 матчах MLS-2017. «Нью-Йорк Сити» выступит в плей-офф.
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