Андреа Пирло завершит карьеру в конце сезона MLS

Легенда сборной Италии Андреа Пирло объявил о намерении завершить карьеру в декабре, когда истечет его контракт с «Нью-Йорк Сити».

«Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день у тебя возникают проблемы с физикой, ты не может тренироваться с желаемой самоотдачей, потому что у тебя постоянно что-то не так.

В моем возрасте пора остановиться. Ты не можешь продолжать играть до 50 лет. Я займусь чем-то другим. Чем? Пока не знаю. В декабре я вернусь в Италию. У меня есть кое-какие идеи, но дайте мне время подумать.

В 38 лет нужно уступить дорогу молодым футболистам», – сказал Пирло La Gazzetta dello Sport.

Пирло – пятикратный чемпион Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Пирло стал чемпионом мира-2006.

Андреа отметился ассистом в 15 матчах MLS-2017. «Нью-Йорк Сити» выступит в плей-офф.

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