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Кака: «Я больше не получаю удовольствия от футбола, все болит после каждого матча»

Кака: «Я больше не получаю удовольствия от футбола, все болит после каждого матча»
Eurosport

3 ч. назад

Судя по всему, по окончании сезона MLS уйдет из футбола не только Андреа Пирло.

Контракт бразильца с «Орландо» истекает в конце года, и вряд ли он будет его продлевать.

«Я бы хотел поступить как Зизу. Он закончил играть, взял некоторую паузу, понял, что ему нравится тренировать, и отправился в молодежку.

Я бы мог сделать как он. Я больше не получаю удовольствия от футбола, все болит после каждого матча. Мое тело восприимчиво, в 35 лет с этим тяжело справляться», – приводит слова Кака сайт Джанлуки ди Марцио.

  • «Орландо» занимает 10-е место в Восточной конференции MLS после 32 из 34 положенных матчей.
  • Команда лишилась шансов пробиться в плей-офф.

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