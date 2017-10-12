Вождь «Финикса». Как Дидье Дрогба послал всех и стал играющим владельцем клуба в Америке

Дидье Дрогба 39, но возраст не имеет никакого значения. Еще несколько лет назад он тянул уровень АПЛ после возвращения в «Челси» Моуринью, а два последних сезона метал за «Монреаль Импэкт». В Канаде ивуариец не только зажигал атмосферу в раздевалке, но и творил на поле – в 39 матчах MLS у него 22 гола. Платили Дидье соответственно его уровню: если бы он получал зарплату мешками, то выносил бы из клубного офиса самую большую сумку. 2 миллиона в 100-долларовых купюрах это 20 кг денег.

Нет сомнений, что и после 40 Дидье мог бы играть на топ-уровне с приличной зарплатой: дальше рубиться в MLS или подтвердить странные слухи, уехав в «Коринтианс». Мог бы развести ностальгию, вернувшись в «Марсель». Или вновь прибыть в Китай и зарабатывать не заработанное за прошлый приезд. Но Дрогба отмел все очевидные варианты.

«Я отправляюсь в команду из USL в Аризону. Амбициозный проект, который хочет стать частью MLS в ближайшие три года. Мне хочется быть игроком, но в то же время мне уже 40, и важно подготовится к тому, что будет после завершения карьеры. «Финикс» может дать мне это», – Дидье объяснил, почему послал всех, отправился в американскую ФНЛ и искренне наслаждается этим.

В форме «Финикс Райзинг» ивуариец выходит с той же страстью, что и в том самом финале Лиги чемпионов 2012-го. За пару месяцев он здорово пополнил пропагандистские материалы новой команде.

Сочно положил с 30 метров.

Изысканно закинул с 20.

По классике вбил с двух.

Вратари в страхе сами начали забрасывать мячи в ворота.

И все это зажигательно праздновал с фанатской трибуной.

С такой игрой к Дрогба не может быть вопросов. При этом легенда не чувствует себя настоящим боссом и отдает респект тренеру: «Невозможно, чтобы я указывал тренеру, что делать. Когда мы на поле, он тот, кто решает».

В NASL прошло 12 матчей, а Дидье уже набил статистику в 7 голов, 2 передачи и тысячи лайков-ретвитов всего этого. И плевать, что иногда играешь для 500 человек на стадионах, подобных тем, где вы пинаете мяч с парнями на выходных. Для Дрогба это тоже дворовый футбол, но ему в кайф – он думает о будущем.

NASL и USL – чистилище для команд, которые хотят, но пока не могут быть среди элиты MLS. Одни ждут инвесторов с деньгами, другие – постройки стадиона, у некоторых уже все готово, и они просто толпятся в очереди желающих попасть в главную лигу США. И этот пузырь надежд, денег и игроков все больше и больше наполняется из Европы.

В июне Эден Азар рассказал про новый клуб, в который он вложился вместе с Йоаном Кабаем, Дембой Ба и Муссой Соу: «Сан-Диего – прекрасное место. Любовь и страсть, которые люди испытывают к футболу, помогли нам легко решиться на этот шаг. Мы с друзьями гордимся возможностью превратить эту мечту в реальность. Хотим как можно быстрее приступить к делу и увидеть, как наш клуб побеждает».

Примеров оккупации NASL европейцами очень много: Роналдо пару лет назад собирался сбрасывать вес в играх за «Форт-Лодердейл Страйкерс», Дэвид Бекхэм уже несколько лет бьется в попытках создать суперклуб в Майами, там же Паоло Мальдини и Алессандро Неста уже основали и запустили свой «ФК Майами», а Дрогба обосновался в Финиксе.

Полуторамиллионная столица и крупнейший город Аризоны расположен около еще не закрытой 10-метровой стеной границы с Мексикой. Каждый второй житель здесь – латиноамериканец, без лишних объяснений понимающий крутизну футбола. Он же – столь желанный зритель, которого руководство MLS переманивает из чемпионата Мексики. С целевой аудиторией «Финикс Райзинг» стабильно забивает коробочку на 6000 зрителей и привлекает еще больше, приводя в команду игроков масштаба 37-летней легенды Мексики Омара Браво.

Дрогба выбрал прекрасное место, чтобы войти в отцы-основатели нового клуба. Его хоть и часто называют играющим владельцем, но он лишь один из многих.

На стильной форме «Финикс Райзинг» – логотип лейбла Mad Decent. Его владелец американский диджей Томас Уэсли Пентц, более известный как Diplo, не продвигает себя, а просто занимает пока пустующее рекламное место и добавляет клубу солидности. Вместе с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцом и питчером «Доджерс» Брэндоном Маккарти он значится в обширном списке инвесторов, благодаря которым местные власти оказали клубу полную поддержку. Прежде клуб еще под названием «Аризона Юнайтед» делил поле с бейсбольной командой, играя при полупустых трибунах, а теперь ждет современную футбольную арену и собирается влететь на ней в высший дивизион максимально быстро.

В 2018-м к MLS примкнет дождавшийся очереди «Лос-Анджелес», а дальнейшее расширение лиги запланировано лишь на 2020-й, но только для двух команд. На эти франшизы ценой по 150 млн долларов уже 12 претендентов, каждый из которых регулярно улучшает заявку, чтобы перебить минимальные требования. Хороший стадион, болельщики, которые уже есть и готовы заполнять трибуны, финансовая стабильность – без этих слагаемых не возьмут ни один клуб, ведь боссы лиги в ближайшие годы стремятся войти в топ чемпионатов планеты. Но для убедительности клубам нужно нечто особенное. Для «Финикс Райзинг» – это Дрогба. В статусе играющего владельца Дидье одним из первых пишет историю для топ-игроков, которые могут раскручивать футбольные инвестиции брендом собственной фамилии.

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