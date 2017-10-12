Кака проведет последний матч за «Орландо» 15 октября

Капитан «Орландо» Кака отказался от нового соглашения с клубом MLS.

«Как всем вам известно, мой контракт с «Орландо Сити» истекает в этом году. Мое окончательное решение – не продлевать договор», – заявил в среду бразилец, слова которого приводит Orlando Sentinel.

В то же время Кака не завершает карьеру, несмотря на недавние заявления, что футбол больше не приносит ему удовольствия.

«Мое решение не продлевать контракт никак не связано с физическими проблемами. Единственное, что я знаю на настоящий момент, это то, что меня не будет в «Орландо» в следующем сезоне.

Я чувствую, что мне нужны новые вызовы», – сказал Кака.

В последнем матче Кака «Орландо» примет «Коламбус». На счету 35-летнего бразильца 24 гола и 22 голевые передачи в 74 матчах MLS.

До «Орландо» Кака выступал за «Сан-Паулу», «Милан» и «Реал».

Кака – последний, кому удалось зацепить «Золотой мяч» до начала эры Месси-Роналду. Произошло это в 2007 году.

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