Валери верим. Бомбардир из MLS, которого чуть не пристрелили в Аргентине

Диего и Флоренция знают друг друга всю жизнь. Их родители жили по соседству в пригороде Буэнос-Айреса и в шутку фантазировали, что однажды дети тоже станут семьей. В 12 Диего пригласил Флоренцию на первое свидание, а в 17 тинейджеры рассказали родным, что уже пять лет встречаются.

Жизнь шла по сценарию, который парень рисовал в голове еще ребенком: в 2004-м Валери дебютировал за родной «Ланус», рядом любимая, впереди маячили перспективы уехать в Европу. Реальная возможность переезда возникла в 2007 году, когда «Ланус» впервые в истории выиграл чемпионат Аргентины. Шесть голов и 10 ассистов привлекли внимание «Ювентуса» и мадридского «Атлетико», а главным претендентом на полузащитника считался «Интер». Хавьер Дзанетти лично обратил внимание руководства на талантливого соотечественника, но «Ланус» не отдал аргентинца за 6,5 миллионов евро.

Европейская мечта Валери исполнилась через два года. Вместе с женой и новорожденной дочкой Конни футболист отправился на сезон в «Порту», а еще год отыграл за «Альмерию». И в Португалии, и в Испании Диего редко выходил на поле, поэтому в 2011-м с поникшей головой вернулся в Аргентину. Валери не хотел играть на родине, потому что переживал за безопасность семьи. Приехав из Испании, игрок даже согласился на трансфер в харьковский «Металлист», но «Ланус» опять стал в позу. Аргентинский клуб запросил 5 миллионов евро – такую сумму украинцы не потянули.

Терпение Диего лопнуло в августе 2012-го. Аргентина боролась с глобальным экономическим кризисом и внедряла автоматизацию производства. Людей заменили машины, и тысячи жителей остались без работы – поднялся уровень преступности. Семья Валери столкнулась с печальной реальностью, припарковав автомобиль у дома друга.

Машину футболиста окружили четверо вооруженных грабителей. Флоренция схватила Конни и рванула в дом – бандиты не стреляли в женщину с ребенком, но наставили пушки на Диего. Валери понимал, что опасно включать супергероя, когда к шее и ребрам приставлены пистолеты, поэтому сделал все, что требовали вымогатели. Валери отдал телефон, часы и другие ценные вещи, но главной целью грабителей была тачка. Усевшись за руль, один из недотеп обнаружил, что некуда вставлять ключ. Диего пришлось объяснять, что машина новая и заводится с кнопки.

«Это даже смешно. Но только потому, что не произошло ничего серьезного. Каждый день здесь что-то случается, людей убивают. Почти все жители Лануса сталкивались с подобными ситуациями. Это уже становится нормой: моего брата обокрали четыре раза. Когда останавливаешься на светофоре в Буэнос-Айросе, мечтаешь, чтобы у тебя было восемь глаз. Идешь по парку – вечно проверяешь телефон и сумку. По-другому не выживешь», – описывает футболист жизнь в Аргентине.

После инцидента Диего набрал агенту и поторопил его с поиском нового клуба. Через полгода Валери приземлился в Портленде и вздохнул спокойно. В Штате он вспомнил, что такое нормальный сон, потому что больше не переживал, что в дом могут вломиться отсаженные ребята с огнестрелами. Перемены в бытовом плане сразу же отразились на игре – в 2013 году плеймейкер получил звание лучшего новичка MLS.

В 146 матчах за «Портленд Тимберс» аргентинец соорудил 57 голов и 51 ассист. Благодаря такой результативности Валери дважды попадал в символическую сборную чемпионата и три раза приглашался в команду звезд MLS. Диего стал живой легендой «Портленда» – мощная игра атакующего полузащитника два года назад помогла клубу впервые в истории выиграть чемпионат.



Валери добился такого прогресса, потому что с переездом в Штаты получил больше времени на хобби – чтение. В свободное время игрок поглощает философскую, религиозную и научную литературу. «Футболист проводит с мячом за игру примерно минуту. Остальные 89 он думает. Думает, как лучше открыться, какую позицию выбрать. Чтение развивает интеллект и помогает делать разницу на поле», – уверен Диего.

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Показатели Валери могли быть еще лучше, но в конце первых двух сезонов футболист получал травмы. Сейчас аргентинцу 31, в 2017 году все матчи он начал в стартовом составе и претендует на звание лучшего игрока сезона. С 20 голами Диего делит второе место в списке лучше бомбардиров MLS с Давидом Вильей – столько мячей за один сезон аргентинец в Штатах еще не забивал.

Секрет крутой формы в смене образа жизни. Раньше Валери налегал на пиццу, но теперь придерживается диеты. Футболист уделяет больше внимания восстановлению после матчей и совершенствует навыки после тренировок. К примеру, Диего прокачал игру на втором этаже: в 2017-м он пять раз забил головой, хотя до этого не получилось ни разу.

«Я старею, поэтому хочу быть в хорошей форме к концу сезона. Флоренция мне очень помогает. Она составила диету, в которой почти нет глютена. Сезон длинный, поэтому я делаю все, чтобы хорошо чувствовать себя физически», – объясняет Валери. В конце сентября он забил в девятом матче подряд, установив новый рекорд MLS. Футболист добился цели: к решающим матчам чемпионата он подходит в огненных кондициях.

16 октября Валери забил в матче против «Ди Си Юнайтед» и опередил Вилью в гонке бомбардиров – 21 гол.

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