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Слезы Кака и прочие яркие моменты, возможно, последнего матча в карьере бразильца

Слезы Кака и прочие яркие моменты, возможно, последнего матча в карьере бразильца
Eurosport

1 час назад

Рики простился с болельщиками «Орландо» и MLS.

«Орландо Сити» провел последнюю домашнюю игру в сезоне-2017. Стадион «львов» прощался не столько со всей командой, сколько с капитаном Кака, который не вернется в Орландо в 2018 году.

Во время предматчевого исполнения гимна США легендарный бразилец, которое на поле сопровождали его дети, не сдержал эмоций и расплакался.

Сама игра подпортила трогательный момент. Кака так и не забил, а «львы» проиграли «Коламбус Крю» со счетом 0:1.

Видео - У Кака категорически не шли штрафные в последнем домашнем матче за «Орландо»

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  • «Орландо» завершит сезон-2017 гостевым матчем с «Филадельфией» 22 октября, но Кака пропустит игру.
  • Кака провел в MLS 75 матчей, забил 24 мяча и отдал 22 голевые передачи.
  • Матч с «Коламбусом» может стать последним в карьере бразильца, поскольку Кака пока не уверен, продолжит ли играть.

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