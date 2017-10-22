Издевательство над Месси, трансфер из «Милана» в «Реал» и еще 5 главных моментов карьеры Кака

ЧП в бассейне

Все помнят фирменное празднование голов Кака: руки вверх и взгляд в небо. Бразилец проделывал этот ритуал еще со времен молодежной команды «Сан-Паулу», когда его карьера чуть не закончилась, не успев толком начаться.

18-летний парень чудом избежал паралича после инцидента в аквапарке. Рикардо неудачно съехал с водной горки и ударился головой о дно бассейна. Испуганного тинейджера сразу же доставили в ближайший госпиталь и успокоили: все в порядке. Пара швов, и через 24 часа игрок уже тренировался.

Прошло несколько дней, прежде чем Кака завыл от боли в шее. Повторный рентген показал перелом в шестом позвонке и натолкнул игрока на мысли о том, что все в мире неслучайно: «Все, включая врачей, говорили, что мне очень повезло избежать серьезных последствий. Я мог остаться парализованным и потерять возможность ходить. Уверен, это была не просто удача: бог защитил меня».

Чемпионат мира в Японии и Корее

На триумфальном для бразильцев турнире Кака отыграл 20 ничего не решавших минут: заменил Ривалдо в матче против Коста-Рики, которая летела со счетом 2:5. Вклад янгстера в успех сборной был ничтожным, но Рикардо думал об этом меньше всего, поднимая над головой кубок мира.

«За пять минут до конца финальной игры Сколари подошел ко мне и сказал: «Давай, сынок, настало твое время». Я даже не разминался, сразу побежал к резервному судье. К сожалению, так и не успел выйти на замену, но все равно такой радости в жизни не испытывал: мне 20, а я уже чемпион мира», – ностальгирует Кака.

Дебютный сезон в «Милане»

В Бразилии молодого плеймейкера сравнивали с Роналдиньо, который дарил магию «ПСЖ», но в Европе о способностях парня знали только футбольные гики. Отсутствие преждевременного пиара выполнило функцию тротила. В «Милане» от него не ждали фантастики и не давили – шикарные условия, чтобы взрывать.

Южноамериканец нагло подвинул из основы Руя Кошту и стал своим для фанатов уже после дебютного гола. По-другому быть не могло: Кака впервые отличился в миланском дерби, а таких персонажей на «Сан-Сиро» всегда ценили. Полузащитник впитал идеи Анчелотти, спелся с Индзаги и Шевченко, а сезон-2003/04 закончил лучшим игроком чемпионата Италии.

Расправа над Месси

В сентябре 2006-го все еще плакали над уходом Зидана, но футбол подкидывал моменты, которые кричали, что жизнь продолжается. Под занавес товарняка между Бразилией и Аргентиной Golden Boy-2005 неаккуратно обработал мяч и довел команду до разгрома. Кака обокрал самого перспективного футболиста мира, в одиночку протянул мяч почти через все поле и нежно закатил в дальний.

От скорости бега шевелюра Месси эпично развивалась по ветру, но бразилец уделал аргентинца, хотя двигался с мячом. В тот момент Рикардо вряд ли еще понимал, что сотворил, но сейчас это выглядит как прецедент: если Месси приписывают внеземное происхождение, то с какой тогда планеты Кака?

Чумовой 2007-й

После проигрыша в стамбульском кинематографичном финале плеймейкер не впал во вселенское уныние. Если у Пирло мелькали мысли, что после такой игры с футболом можно вообще заканчивать, то Кака верил, что лучшее впереди. В полуфинале ЛЧ-2006/07 бразилец лично организовал матч-реванш, вонзив три мяча в «МЮ».

В решающем матче «Милан» был максимально сконцентрирован, но под конец все-таки пропустил. Перед Рикардо всплыли флэшбэки двухлетней давности: «Когда Дирк Кюйт забил на последней минуте, в голове пронеслось: «Это снова происходит? Мы что, опять проиграем?» Но в этот раз мы вернули фанатам долг». За 10 голов полузащитник заграбастал звание лучшего игрока турнира, не оставив альтернативы – Крауч, Дрогба, Морьентес и Ван Нистелрой забили всего по шесть.

После ЛЧ «россонери» выиграли еще и Суперкубок УЕФА с клубным чемпионатом мира, и под конец года Кака хапнул главные индивидуальные награды – «Золотой мяч» и приз игроку года ФИФА. Оба раза бразильский герой обставил Месси и Роналду – дальше эти двое делили номинации только между собой.

Переезд в Мадрид

Летом 2009-го «Реал» собирал новую версию «галактикос» и провернул главный трансфер тысячелетия, купив у «МЮ» Роналду. Тогда все так прозрачно не выглядело: за пару дней до перехода португальца в Мадрид «Милан» продал «королевскому клубу» Кака. 28-летний бразилец не уступал Кришу в классе и был опытнее. Казалось, что именно он станет главным решалой в составе «бланкос».

Но в Мадриде не пошло. 29 пропущенных матчей из-за травм в первых двух сезонах оставили последствия: после повреждений Кака долго набирал кондиции и играл матчи целиком реже, чем выпадают осадки в Сахаре. Пока бразилец лечился, лучший футбол в карьере показывал Озил. Немец вынудил Рикардо обернуться в сторону «Милана», но как и в истории с Шевченко, Италия не возродила волшебника.

Прощание с «Орландо»

Кака младше Ибрагимовича на полгода, но чувствует, что силы на исходе. За два последних года в «Орландо Сити» бразилец шесть раз получал травмы и уже забыл, что такое футбол без боли. Рикардо занимается унижением защитников с начала 2000-х, поэтому не удивительно, что в 35 после каждого матча его тело ноет: этот мужчина получал по ногам чаще других.

Перебравшись в Штаты, Кака не вывел «Орландо» на феноменальный уровень, но сделал кое-что важнее: из-за бразильца люди повалили на стадион. На его дебют в 2015-м пришли больше 62 тысяч человек. Такой посещаемости в городе не было даже во время ЧМ-1994. Двое детей, выбежавших за обнимашками с кумиром в последней игре, подчеркнули итог карьеры: возможно, Кака не полностью реализовал потенциал, но любить и помнить его будут по всему миру.

Видео - У Кака категорически не шли штрафные в последнем домашнем матче за «Орландо» 02:18

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