Фанаты «Атланты» бросили в Джози Алтидора пиво, Себастьян Джовинко подобрал стакан и выпил

«Атланта» принимала «Торонто» в заключительном матче регулярного чемпионата MLS. Хозяева вели в счете, но на 60-й минуте Джози Алтидор восстановил равновесие.

27-летний американец подбежал к трибунам, празднуя гол, и кто-то из болельщиков бросил в него пластиковый стакан с пивом. Алтидор попытался отбить его головой, но не успел на радость одноклубнику Себастьяну Джовинко.

Итальянец подобрал стакан и отхлебнул оставшейся жидкости.

Матч завершился со счетом 2:2.

Обе команды вышли в плей-офф.

«Торонто» начнет путь с полуфинала Конференции, а «Атланту» ждет игра предварительного раунда против «Коламбуса».

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