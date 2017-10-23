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Фанаты «Атланты» бросили в Джози Алтидора пиво, Себастьян Джовинко подобрал стакан и выпил

Фанаты «Атланты» бросили в Алтидора пиво, Джовинко подобрал стакан и выпил
Eurosport

1 час назадИзменено 55 мин. назад

Вкус забитого мяча.

«Атланта» принимала «Торонто» в заключительном матче регулярного чемпионата MLS. Хозяева вели в счете, но на 60-й минуте Джози Алтидор восстановил равновесие.

27-летний американец подбежал к трибунам, празднуя гол, и кто-то из болельщиков бросил в него пластиковый стакан с пивом. Алтидор попытался отбить его головой, но не успел на радость одноклубнику Себастьяну Джовинко.

Итальянец подобрал стакан и отхлебнул оставшейся жидкости.

  • Матч завершился со счетом 2:2.
  • Обе команды вышли в плей-офф.
  • «Торонто» начнет путь с полуфинала Конференции, а «Атланту» ждет игра предварительного раунда против «Коламбуса».

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