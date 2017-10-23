Eurosport
Фанаты «Атланты» бросили в Джози Алтидора пиво, Себастьян Джовинко подобрал стакан и выпил
Вкус забитого мяча.
«Атланта» принимала «Торонто» в заключительном матче регулярного чемпионата MLS. Хозяева вели в счете, но на 60-й минуте Джози Алтидор восстановил равновесие.
27-летний американец подбежал к трибунам, празднуя гол, и кто-то из болельщиков бросил в него пластиковый стакан с пивом. Алтидор попытался отбить его головой, но не успел на радость одноклубнику Себастьяну Джовинко.
Итальянец подобрал стакан и отхлебнул оставшейся жидкости.
- Матч завершился со счетом 2:2.
- Обе команды вышли в плей-офф.
- «Торонто» начнет путь с полуфинала Конференции, а «Атланту» ждет игра предварительного раунда против «Коламбуса».
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