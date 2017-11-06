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Легенда «Милана» и сборной Италии Андреа Пирло провел последний матч в карьере

Пирло провел последний матч в карьере
Eurosport

6 мин. назадИзменено 5 мин. назад

Спасибо за все, легенда.

«Нью-Йорк Сити» объявил о том, что полузащитник клуба Андреа Пирло провел последний матч в карьере. Ранее 38-летний итальянец объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

В ответном четвертьфинале плей-офф «Сити» переиграл «Коламбус» (2:0), но уступил по сумме двух встреч – 3:4. Пирло появился на поле на 90-й минуте.

  • В течение карьеры Пирло поиграл за крупнейшие клубы Италии «Интер», «Милан» и «Ювентус».
  • За «Нью-Йорк Сити» Андреа выступал с 2015 года.
  • Полузащитник 6 раз становился чемпионом Италии и выиграл золото чемпионата мира в 2006 году.

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