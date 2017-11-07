«Мое футбольное путешествие закончилось». Прощальное письмо Андреа Пирло болельщикам

Пирло опубликовал в твиттере послание всем, кто был причастен к его великой карьере.

«Последний матч в MLS. Мое время в «Нью-Йорк Сити» подошло к концу, и я бы хотел сказать несколько слов. Хочу поблагодарить всех за доброе отношение к себе и за поддержку, которую мне оказывали в этом невероятном городе.

Спасибо за потрясающую поддержку, спасибо тренерскому штабу и моим одноклубникам. Завершилось не только мое приключение в Нью-Йорке, но и мое футбольное путешествие, поэтому я хотел бы поблагодарить семью и детей за поддержку и любовь, которую они мне всегда давали.

Благодарю каждый клуб, в котором мне выпадала честь выступать, каждого товарища по команде, с которым я имел удовольствие играть, каждого человека, который помог сделать мою карьеру столь невероятной. И, наконец, но не в последнюю очередь, фанатов по всему миру, которые поддерживали меня. Вы всегда будете в моем сердце», – написал Пирло.

Контракт Пирло с «Нью-Йорк Сити» заканчивается в декабре.

38-летний Пирло до MLS выступал в «Брешии», «Интере», «Реджине», «Милане» и «Ювентусе». На его счету 116 матчей и 13 мячей за сборную Италии.

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