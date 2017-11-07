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Первый открытый гей в истории американского спорта объявил о завершении карьеры
Робби Роджерс простился с любимым делом.
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что защитник Робби Роджерс завершил профессиональную карьеру.
«Со смешанными чувствами я объявляю об уходе из футбола. Именно благодаря этой игре я достиг великолепных профессиональных и личных достижений. Я навсегда обязан многим людям – тренерам, товарищам по команде, персоналу и фанатам, которые помогли мне в этом путешествии», – заявил на прощание Робби.
- 30-летний Роджерс за карьеру выступал за голландский «Херенвен», английский «Лидс» и американские «Коламбус Крю» и «ЛА Гэлакси».
- В 2014 году Робби первым из футболистов признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
- В начале 2017 года Роджерс объявил о помолвке с кинопродюссером Грегом Берланти.
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