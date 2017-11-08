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10 радужных фото гея из «Лос-Анджелес Гэлакси» и его дружочка-кинопродюсера
Робби Роджерс завершил карьеру и может проводить больше времени с семьей.
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Дружочки и бейсбол
- 30-летний Роджерс выступал за голландский «Херенвен», английский «Лидс» и американские «Коламбус Крю» и «ЛА Гэлакси».
- В 2013 году Робби признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
- В конце 2016 года Роджерс объявил о помолвке с кинопродюссером Грегом Берланти.
- В феврале 2016-го они стали родителями с помощью суррогатного материнства.
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