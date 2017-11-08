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10 радужных фото гея из «Лос-Анджелес Гэлакси» и его дружочка-кинопродюсера

10 радужных фото гея из «Лос-Анджелес Гэлакси» и его дружочка-кинопродюсера
Eurosport

1 час назад

Робби Роджерс завершил карьеру и может проводить больше времени с семьей.

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  • 30-летний Роджерс выступал за голландский «Херенвен», английский «Лидс» и американские «Коламбус Крю» и «ЛА Гэлакси».
  • В 2013 году Робби признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
  • В конце 2016 года Роджерс объявил о помолвке с кинопродюссером Грегом Берланти.
  • В феврале 2016-го они стали родителями с помощью суррогатного материнства.

Все, что ты хотел знать о Робби, здесь:

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