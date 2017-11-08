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После 18 лет в Англии Брэд Фридель возглавил клуб MLS «Нью-Инглэнд Революшн»

После 18 лет в Англии Фридель возглавил «Нью-Инглэнд Революшн»
Eurosport

38 мин. назадИзменено 20 мин. назад

Экс-голкипер сборной США начнет тренерскую карьеру на родине.

«Нью-Инглэнд Революшн» вел переговоры с бывшим тренером сборной США Брюсом Ареной, но в итоге сделал выбор в пользу 46-летнего Фриделя, сообщает Goal.com.

Презентация Фриделя в качестве главного тренера состоится в пятницу.

Брэд сменит на этом посту Тома Сона, руководившего командой в конце сезона-2017.

  • Последние два года Фридель, завершивший карьеру по окончании сезона-2014/15, стажировался в юниорских сборных США.
  • Фридель с 1997 года выступал в АПЛ за «Ливерпуль», «Блэкберн», «Астон Виллу» и «Тоттенхэм».
  • На его счету 82 игры за сборную США.

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