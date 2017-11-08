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После 18 лет в Англии Брэд Фридель возглавил клуб MLS «Нью-Инглэнд Революшн»
Экс-голкипер сборной США начнет тренерскую карьеру на родине.
«Нью-Инглэнд Революшн» вел переговоры с бывшим тренером сборной США Брюсом Ареной, но в итоге сделал выбор в пользу 46-летнего Фриделя, сообщает Goal.com.
Презентация Фриделя в качестве главного тренера состоится в пятницу.
Брэд сменит на этом посту Тома Сона, руководившего командой в конце сезона-2017.
- Последние два года Фридель, завершивший карьеру по окончании сезона-2014/15, стажировался в юниорских сборных США.
- Фридель с 1997 года выступал в АПЛ за «Ливерпуль», «Блэкберн», «Астон Виллу» и «Тоттенхэм».
- На его счету 82 игры за сборную США.
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