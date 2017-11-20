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Штатный режим. Европе нужен Матч звезд и другие фишки MLS

Штатный режим. Европе нужен Матч звезд и другие фишки MLS
Артем Мазилкин

1 час назад

Чемпионат США, возможно, самый прогрессивный турнир в мире.

Эксперименты

Главное преимущество Америки над Европой: страну основали люди, которым не сиделось на месте. Их тащили вперед нужда, страх, страсть, интерес. Все до сих пор так – каждое семя, прилетевшее в Америку из любой точки мира, вырастает во что-то новое и непохожее на родителя. Футбол долго и мучительно приживался в Штатах – футбольные буллиты, отмена экстратаймов и прочие эксперименты никак не наращивали популярность, но главное – пробовать. И в MLS ищут и внедряют как можно больше нового и свежего.

MLS – первая закрытая футбольная лига. Чемпионат США ввел потолок зарплат и зарабатывает на продаже франшизы. Здесь великие европейские футболисты превращаются в основателей клубов. MLS – первый топ-чемпионат, внедривший видеоповторы. Американский турнир – самый крупный в мире, и он еще расширится до 28 команд к 2020 году.

Желание руководства MLS заработать как можно больше, а не украсть, превращает футбол в удовольствие для всех: от фанатов (средняя посещаемость – 21 тысяча) до суперзвезд – Уилл Феррелл, Мэджик Джонсон, Бекхэм и другие селебрити совладеют клубами США.

Former England footballer David Beckham gestures as he sits in the Royal Box on Centre Court on the fifth day of the 2017 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 7, 2017.

Потолок зарплат

«Богатые клубы богатеют еще сильнее. Разрыв между ними и остальными опасно возрастает. Команды покупают больше игроков, чем им нужно, и те не играют. С введением потолка зарплат клубам придется больше думать о том, на что они тратят деньги. Если мы добьемся цели, то это будет, на мой взгляд, историческое изменение», – сказал в июне 2016-го президент УЕФА Александер Чеферин. MLS – первый чемпионат с ограничением гонораров, чьи правила скопипастят еврочиновники.

В США все очень просто и одновременно эффективно. Две трети заявки на сезон укладываются в бюджет 3,1 миллиона долларов в год. Минимальная зарплата – 48 тысяч, максимальная – 387 кусков. Доморощенные игроки, студенты или задрафтованные получают спонсорские стипендии от adidas или других благотворителей – их минимальный гонорар на отметке в 36 тысяч долларов. Еще двух игроков можно вывести за бюджет зарплат – суперзвезды, которые называются назначенными игроками. Чтобы получить третьего назначенного, нужно заплатить лиге 150 тысяч долларов. Система позволяет клубам разумно расходовать бюджет, который в MLS общий у всех клубов. А еще реально зарабатывать на футболистах – будь то продажи (22-летнего Мэтта Миазгу отдали из «Ред Буллс» в «Челси» за 5 миллионов долларов) или покупки звезд и использование их как маркетинговых кукол. Например, в 2007-м после перехода Бэкса в «Гэлакси» количество людей на матчах клуба выросло с 20 тысяч до 24, а посещаемость всего сезона лиги скакнула с 2,9 миллиона человек до 3,2 миллиона. Ситуация с покупкой главной звезды соперников и превращением ее в лавочника в MLS невозможна (привет, Арда Туран).

Арда Туран

Отношение к академиям

Сборная США не приедет на чемпионат мира в Россию – это первый с 1990 года мировой турнир, который американцы пропустят. Доверие молодежи и экспериментальность регулярно выводили «звездно-полосатых» на главный турнир планеты, а в 2006-м даже на четвертое место в рейтинге ФИФА. В MLS даже есть правило: хочешь попасть в лигу – сначала открой академию и построй стадион. Но в последние годы в сборной США наметился застой и проблема со сменой поколений – футбольное руководство страны наняло лучшее агентство по развитию талантов.

Брюссельская фирма Double Pass стоит за прорывом молодых команд Германии, Бельгии, Дании, а также работает с лигами Англии, Японии и Венгрии – их услуги используют 700 клубов мира. Фирма оценивает работу академий (анализ документации, интервью с воспитанниками и сотрудниками и посещение объектов и тренировок), а затем дает рекомендации по развитию.

В первом этапе проекта в 2015-м участвовали пять неназванных клубов MLS плюс несколько команд, выступающих вне высшей лиги. Первая рекомендации бельгийцев: академии начнут набор с девятилетнего возраста – сейчас подготовка начинается с 14 лет, а до этого дети тренируются в общеобразовательных школах.

В век, когда из топ-лиг в молодежь верят только в Германии, MLS выглядит как миссионер футбольного будущего.

Лимит на легионеров

Виталий Мутко говорит, что лимит на легионеров защищает интересы русских. Если эти интересы – космическая зарплата за хроническое лузерство, то все в порядке. Но футболисты все же хотят развиваться, им нужна конкуренция. Существующий лимит ее не обеспечивает. При этом совсем без ограничений нельзя – трэш-игроки из восточной Европы тут же захватят власть в амкарах и крыльях. Да и европейские чемпионаты давно вводят почти незаметные рамки: в Испании нельзя выпускать одновременно трех игроков без ЕС-паспорта; во Франции – четырех; в Италии нельзя покупать более двух игроков не из Евросоюза за сезон. В Англии парни не из ЕС получают рабочую визу, а после Brexit все станет еще интереснее: цены на иностранцев вырастут, академии не смогут бесплатно вербовать талантов из Европы, цены на билеты взлетят, даже суперзвездам легко откажут в разрешении на работу.

Идеальный баланс нашли в MLS. В заявке на каждый сезона прописывается восемь слотов для легионеров – ограничений на стартовый состав нет. Если клуб не использовал все места для иностранцев, то может продать остатки желающим. В итоге MLS контролирует число иностранных игроков, не дает левым латиносам захватить чемпионат, но и не создает тепличные условия для американцев. Хочешь – играй воспитанниками и доморощенными игроками и наживайся на продаже слотов, не хочешь – покупай места в заявке и привози мастеров со всего мира.

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Матч всех звезд

В апреле 2015-го El Mundo Deportivo опубликовал новость, от которой потели ладошки: УЕФА получила предложение от неназванной маркетинговой компании о проведении матча всех звезд, как в НБА. Предполагалось, что сразятся команды севера и юга: то есть игроки из лиг Англии, Германии и, к примеру, России против футболистов из Испании, Италии и Франции. В тот же день УЕФА всех разочаровала: «Мы это не обсуждаем, планов нет».

Очень странно, ведь даже логичных аргументов против толком нет. Европа пресыщена футболом – у США есть НФЛ, НБА, НХЛ, но матчи звезд всегда собирают по 108-110 тысяч человек. Встречи Международного кубка чемпионов в Китае, Австралии и США – одни из самых посещаемых товарняков. Пример игры между «МЮ» и «Реалом» уже не забудется: стадион «Мичиган» в Анн Арборе собрал 109 тысяч человек, при этом население городка 120 тысяч человек. Посещаемость – это деньги, показы по всем кабельным сетям мира и невероятный опыт как для болельщиков, так и для игроков. В конце концов, Матч всех звезд – это единственный шанс увидеть Месси и Роналду, выступающими за одну команду.

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