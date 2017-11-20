Штатный режим. Европе нужен Матч звезд и другие фишки MLS

Эксперименты

Главное преимущество Америки над Европой: страну основали люди, которым не сиделось на месте. Их тащили вперед нужда, страх, страсть, интерес. Все до сих пор так – каждое семя, прилетевшее в Америку из любой точки мира, вырастает во что-то новое и непохожее на родителя. Футбол долго и мучительно приживался в Штатах – футбольные буллиты, отмена экстратаймов и прочие эксперименты никак не наращивали популярность, но главное – пробовать. И в MLS ищут и внедряют как можно больше нового и свежего.

MLS – первая закрытая футбольная лига. Чемпионат США ввел потолок зарплат и зарабатывает на продаже франшизы. Здесь великие европейские футболисты превращаются в основателей клубов. MLS – первый топ-чемпионат, внедривший видеоповторы. Американский турнир – самый крупный в мире, и он еще расширится до 28 команд к 2020 году.

Желание руководства MLS заработать как можно больше, а не украсть, превращает футбол в удовольствие для всех: от фанатов (средняя посещаемость – 21 тысяча) до суперзвезд – Уилл Феррелл, Мэджик Джонсон, Бекхэм и другие селебрити совладеют клубами США.

Потолок зарплат

«Богатые клубы богатеют еще сильнее. Разрыв между ними и остальными опасно возрастает. Команды покупают больше игроков, чем им нужно, и те не играют. С введением потолка зарплат клубам придется больше думать о том, на что они тратят деньги. Если мы добьемся цели, то это будет, на мой взгляд, историческое изменение», – сказал в июне 2016-го президент УЕФА Александер Чеферин. MLS – первый чемпионат с ограничением гонораров, чьи правила скопипастят еврочиновники.

В США все очень просто и одновременно эффективно. Две трети заявки на сезон укладываются в бюджет 3,1 миллиона долларов в год. Минимальная зарплата – 48 тысяч, максимальная – 387 кусков. Доморощенные игроки, студенты или задрафтованные получают спонсорские стипендии от adidas или других благотворителей – их минимальный гонорар на отметке в 36 тысяч долларов. Еще двух игроков можно вывести за бюджет зарплат – суперзвезды, которые называются назначенными игроками. Чтобы получить третьего назначенного, нужно заплатить лиге 150 тысяч долларов. Система позволяет клубам разумно расходовать бюджет, который в MLS общий у всех клубов. А еще реально зарабатывать на футболистах – будь то продажи (22-летнего Мэтта Миазгу отдали из «Ред Буллс» в «Челси» за 5 миллионов долларов) или покупки звезд и использование их как маркетинговых кукол. Например, в 2007-м после перехода Бэкса в «Гэлакси» количество людей на матчах клуба выросло с 20 тысяч до 24, а посещаемость всего сезона лиги скакнула с 2,9 миллиона человек до 3,2 миллиона. Ситуация с покупкой главной звезды соперников и превращением ее в лавочника в MLS невозможна (привет, Арда Туран).

Отношение к академиям

Сборная США не приедет на чемпионат мира в Россию – это первый с 1990 года мировой турнир, который американцы пропустят. Доверие молодежи и экспериментальность регулярно выводили «звездно-полосатых» на главный турнир планеты, а в 2006-м даже на четвертое место в рейтинге ФИФА. В MLS даже есть правило: хочешь попасть в лигу – сначала открой академию и построй стадион. Но в последние годы в сборной США наметился застой и проблема со сменой поколений – футбольное руководство страны наняло лучшее агентство по развитию талантов.

Брюссельская фирма Double Pass стоит за прорывом молодых команд Германии, Бельгии, Дании, а также работает с лигами Англии, Японии и Венгрии – их услуги используют 700 клубов мира. Фирма оценивает работу академий (анализ документации, интервью с воспитанниками и сотрудниками и посещение объектов и тренировок), а затем дает рекомендации по развитию.

В первом этапе проекта в 2015-м участвовали пять неназванных клубов MLS плюс несколько команд, выступающих вне высшей лиги. Первая рекомендации бельгийцев: академии начнут набор с девятилетнего возраста – сейчас подготовка начинается с 14 лет, а до этого дети тренируются в общеобразовательных школах.

В век, когда из топ-лиг в молодежь верят только в Германии, MLS выглядит как миссионер футбольного будущего.

Лимит на легионеров

Виталий Мутко говорит, что лимит на легионеров защищает интересы русских. Если эти интересы – космическая зарплата за хроническое лузерство, то все в порядке. Но футболисты все же хотят развиваться, им нужна конкуренция. Существующий лимит ее не обеспечивает. При этом совсем без ограничений нельзя – трэш-игроки из восточной Европы тут же захватят власть в амкарах и крыльях. Да и европейские чемпионаты давно вводят почти незаметные рамки: в Испании нельзя выпускать одновременно трех игроков без ЕС-паспорта; во Франции – четырех; в Италии нельзя покупать более двух игроков не из Евросоюза за сезон. В Англии парни не из ЕС получают рабочую визу, а после Brexit все станет еще интереснее: цены на иностранцев вырастут, академии не смогут бесплатно вербовать талантов из Европы, цены на билеты взлетят, даже суперзвездам легко откажут в разрешении на работу.

Идеальный баланс нашли в MLS. В заявке на каждый сезона прописывается восемь слотов для легионеров – ограничений на стартовый состав нет. Если клуб не использовал все места для иностранцев, то может продать остатки желающим. В итоге MLS контролирует число иностранных игроков, не дает левым латиносам захватить чемпионат, но и не создает тепличные условия для американцев. Хочешь – играй воспитанниками и доморощенными игроками и наживайся на продаже слотов, не хочешь – покупай места в заявке и привози мастеров со всего мира.

Матч всех звезд

В апреле 2015-го El Mundo Deportivo опубликовал новость, от которой потели ладошки: УЕФА получила предложение от неназванной маркетинговой компании о проведении матча всех звезд, как в НБА. Предполагалось, что сразятся команды севера и юга: то есть игроки из лиг Англии, Германии и, к примеру, России против футболистов из Испании, Италии и Франции. В тот же день УЕФА всех разочаровала: «Мы это не обсуждаем, планов нет».

Очень странно, ведь даже логичных аргументов против толком нет. Европа пресыщена футболом – у США есть НФЛ, НБА, НХЛ, но матчи звезд всегда собирают по 108-110 тысяч человек. Встречи Международного кубка чемпионов в Китае, Австралии и США – одни из самых посещаемых товарняков. Пример игры между «МЮ» и «Реалом» уже не забудется: стадион «Мичиган» в Анн Арборе собрал 109 тысяч человек, при этом население городка 120 тысяч человек. Посещаемость – это деньги, показы по всем кабельным сетям мира и невероятный опыт как для болельщиков, так и для игроков. В конце концов, Матч всех звезд – это единственный шанс увидеть Месси и Роналду, выступающими за одну команду.

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