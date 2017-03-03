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Металлург - Динамо

Чемпионат Узбекистана - 3 марта 2017

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Металлург – Динамо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:30 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Металлург – Динамо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Металлург и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

