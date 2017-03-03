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Машъал - Локомотив

Чемпионат Узбекистана - 3 марта 2017

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Машъал – Локомотив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Aleksandr Khomyakov или Andrey Gennadievich Miklyaev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



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Сегодня сражаются Машъал и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

