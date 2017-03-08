Локомотив
    -
    2:00
    08.03.17
    Lokomotiv Stadium
    Согдиана
      Чемпионат Узбекистана • День 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Локомотив - Согдиана
      Чемпионат Узбекистана - 8 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Локомотив – Согдиана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Andrey Gennadievich Miklyaev или Davron Fayziev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Локомотив – Согдиана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Локомотив и Согдиана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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