Навбахор
    -
    14:00
    04.03.17
    Obod Tashkent
      Чемпионат Узбекистана • День 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Навбахор - Obod Tashkent
      Чемпионат Узбекистана - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Навбахор – Obod Tashkent на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Bakhtiyor Ashurmatov или Xayrulla Abdiev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Навбахор – Obod Tashkent? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Навбахор и Obod Tashkent, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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