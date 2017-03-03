Пахтакор
    -
    15:00
    03.03.17
    Pakhtakor Markaziy Stadium
    Кызылкум
      Чемпионат Узбекистана • День 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Пахтакор - Кызылкум
      Чемпионат Узбекистана - 3 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Пахтакор – Кызылкум на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Numon Khasanov или Yuriy Lukin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Пахтакор – Кызылкум? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Пахтакор и Кызылкум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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