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Пахтакор - Кызылкум

Чемпионат Узбекистана - 3 марта 2017

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Пахтакор – Кызылкум на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Numon Khasanov или Yuriy Lukin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Пахтакор – Кызылкум? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Пахтакор и Кызылкум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

