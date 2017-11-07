Дядька из Венгрии появился на поле, скатившись по перилам, как будто так и надо

Футболист из клуба «Эгер», выступающий в четвертом венгерском дивизионе, счел, что спуститься по лестнице для выхода на поле – это слишком скучно.

33-летний Барна Бусаи выбрал в качестве транспортного средства перила, по которым спустился вниз с невозмутимым видом.

Матч между «Эгером» и «Фелсотаркани» завершился со счетом 2:2.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме