Eurosport
Дядька из Венгрии появился на поле, скатившись по перилам, как будто так и надо
Возможно, самое эффектное появление на поле.
Футболист из клуба «Эгер», выступающий в четвертом венгерском дивизионе, счел, что спуститься по лестнице для выхода на поле – это слишком скучно.
33-летний Барна Бусаи выбрал в качестве транспортного средства перила, по которым спустился вниз с невозмутимым видом.
- Матч между «Эгером» и «Фелсотаркани» завершился со счетом 2:2.
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