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Лорьян - Труа

Play-offs Promotion/Relegation Ligue 1/Ligue 2 - 28 мая 2017

Футбол, Play-offs Promotion/Relegation Ligue 1/Ligue 2. Следите за матчем Лорьян – Труа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Бернар Касони или Жан-Луи Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лорьян – Труа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лорьян и Труа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

