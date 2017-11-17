«В меня бросали телефоны и бутылки, но все летело мимо». Адебайор – о мести фанатам «Арсенала»

В 2009 году Эммануэль Адебайор забил бывшему клубу «Арсеналу» на «Этихаде», обеспечив «Сити» победу со счетом 4:2. Спустя восемь лет тоголезец рассказал о своих эмоциях.

«Я не собирался стоять там и слушать, как 5 тысяч человек оскорбляют мою семью, когда они не имеют никакого отношения к моему выбору [трансферу в «Сит»]. Когда я забил, мне показалось, что я сбросил вес с 2000 килограммов до 20.

Райт-Филлипс пытался удержать меня, но он слишком маленький. Бэрри – медленный, он не догнал меня. Мне оставалось только уйти от Коло Туре, но он понял – лучше мне позволить сделать свое дело.

Когда я скользил на коленях к сектору фанов «Арсенала» и развел руки в стороны, почувствовал себя неуязвимым. В меня бросали все – телефоны, бутылки с водой, но я даже не вздрогнул. Все летело мимо меня: пиу-пиу, как в кино!

Ощущения такие, будто ты долго сидел в тюрьме, и вдруг тебе сказали: «Брат, толкай дверь и выходи. Теперь ты свободен». Я почувствовал избавление», – цитирует 33-летнего Адебайора 90min.com.

Тоголезец перешел в «Ман Сити» из «Арсенала» в 2009 году за 29 миллионов евро.

С января 2017-го Адебайор выступает за турецкий «Башакшехир», в 15 матчах нового сезона у него 5 голов и 2 ассиста.

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