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The Guardian: «Наполи» отказался продавать Маноло Габбьядини в «Суонси» за 19 миллионов евро

The Guardian: «Наполи» отказался продавать Габбьядини в «Суонси» за 19 миллионов евро
Eurosport

8 мин. назад

Партенопеи не планируют задешево отдавать 24-летнего нападающего, несмотря на его неудачную игру в этом сезоне.

Находящийся в опасной близости от зоны вылета «Суонси» рассчитывает усилить нападение. Габбиадини рассматривался «лебедями» одним из наилучших вариантов, но 19-миллионое предложение «Наполи» не устроило. По информации The Guardian, «адзурри» хотят 21,5 млн евро.

  • «Наполи» приобрел Габбиадини в 2015 году за 12,5 евро, доставшихся «Ювентусу» и «Сампдории», который поровну владели правами на игрока.
  • В этом сезоне Габбиадини забил 5 голов в 13 матчах, но лишь один мяч пришелся на 9 игр Серии А.

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