The Guardian: «Наполи» отказался продавать Маноло Габбьядини в «Суонси» за 19 миллионов евро

Находящийся в опасной близости от зоны вылета «Суонси» рассчитывает усилить нападение. Габбиадини рассматривался «лебедями» одним из наилучших вариантов, но 19-миллионое предложение «Наполи» не устроило. По информации The Guardian, «адзурри» хотят 21,5 млн евро.

«Наполи» приобрел Габбиадини в 2015 году за 12,5 евро, доставшихся «Ювентусу» и «Сампдории», который поровну владели правами на игрока.

В этом сезоне Габбиадини забил 5 голов в 13 матчах, но лишь один мяч пришелся на 9 игр Серии А.

Calciomercato: «Наполи» и «Лацио» интересуются Кутеповым

Sky Sports: босс «Суонси» отправился в Южную Америку, чтобы договориться с Бьельсой

Ощути гамму спортивных эмоций с помощью приложений Eurosport.ru для iOS и Android