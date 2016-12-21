Шпоры, на экзамен. Как смириться с тем, что «Тоттенхэм» – лучшая команда Англии

«Петухи!»

Есть тысяча способов унизить «Тоттенхэм».

«Дерьмо!»

Джек Уилшер даже затроллил его публично.

«Жиды!»

Единственный след, который оставил «Тоттенхэм» в масс-культуре, – цитата из «Залечь на дно в Брюгге».

«Шпор» не любит никто, но это единственная команда Англии, которую не за что ненавидеть, если говорить о претендентах на чемпионство.

К их образу не подкопаться: «Тоттенхэм» – клуб, на который все остальные должны равняться. Они богаты, но шекели на банковском счету – заслуга грамотного менеджмента: мистер Леви в состоянии сплавить ненужного футболиста и получить за него немеренное бабло. Пожиравший зарплату Паулиньо за 14 миллионов? Окей. Потерявший место в заявке Эндрос Таунсенд за 15,6? Диктую номер счета. Гарет Бэйл за 100 миллионов? Без сдачи, пожалуйста. За лето 2016 года «шпоры» продали и отдали в аренду на 50 миллионов евро, за 2015-й год – 71, за 2013-й – 128. Кто сказал «Порту»?

Лондонцы редко расстаются с футболистом, который им действительно необходим, зато без проблем продлевают с ним контракт. За осень соглашения продлили Эриксен, Дайер, Уинкс, Кэрролл, Алли, Роуз, Уокер, в декабре подпись поставили Вертонген и Кейн. Все они сейчас регулярно выступают в основе. Зато «Тоттенхэм» попрощался летом с Мэйсоном и Шадли – «шпоры» получили в сумме 30 миллионов за двух парней, не убедивших Почеттино в стабильной игре. Но это не самые яркие сделки лондонцев лета 2016-го.

Первый топ – Алекс Притчард. Англичанин к 23 годам провел четыре матча в АПЛ и набрал 0+0, после чего Леви грамотно слил его в «Норвич» за 9,4 миллиона. Для сравнения, 20-летний Алекс Ивоби, сыгравший только в этом сезоне 11 матчей и набравший 1+3 за «Арсенал», оценивается трансфермарктом в 8 миллионов евро.

Второй чемпион – Федерико Фасио. Аргентинец ни разу не центрбек основы при живых Алдервейрелде и Вертонгене. В прошлом сезоне он сыграл гордые четыре матча за «Севилью». Год без игровой практики не смутил «Рому», которая арендовала его, еще и доплатив «Тоттенхэму» 1,2 миллиона.

Умение выбить царскую компенсацию за любого футболиста – отличный скилл, но гораздо важнее правильно использовать вырученные деньги. «Тоттенхэм» ежегодно вкладывается в молодых и перспективных, не совершая сумасшедших покупок при фантасмагорическом бюджете. Самый дорогой трансфер этого лета – 35 миллионов за Муссу Сиссоко (всего потрачено 82,5 миллиона на четырех футболистов), прошлого – 30 миллионов (Сон Хынмин), позапрошлого – 12,65 (Бен Дэвис). Покупка дорогостоящих игроков типа Сиссоко, кстати, – болька «шпор»: они не раз обжигались на серьезных капиталовложениях. Самый яркий пример – Эрик Ламела: лондонцы выложили за него тридцатник, а сыгравший всего один топ-сезон в «Роме» аргентинец два года акклиматизировался в английских реалиях. Так до конца и не привык.

«Тоттенхэм» не трясет яйцами на публике, показывая мощь банковского счета – он совершает недорогие трансферы, спокойно вписываясь в финансовый фэйр-плей. Он не сорит деньгами, как это делают манчестерские и лондонские клубы и не провоцирует очередной виток ворчания о том, что АПЛ перекармливает трансферный рынок баблом. «Шпоры» похожи на бизнес-проект, и это прекрасно: у них есть откровенный вектор развития, которому они следуют и который приносит результат – лишь один клуб, кроме «Тоттенхэма», вклинился в постоянную борьбу за Лигу чемпионов, но в нем тащат шейхи.

Стержень команды состоит из молодых футболистов: Почеттино доверяет парням, у которых спрашивают паспорт в стекляшках. Эриксену 24 года, Кейну и Дайеру – 22, Алли и Уинксу – 20. Аргентинец упорно ставит в состав молодых и голодных, и они сжирают всех. В заявке всего один футболист старше 30 – запасной голкипер Ворм.

Большинство молодых игроков при этом – воспитанники клуба. Харри Кейн, Харри Уинкс, Том Кэрролл, Джошуа Онома – сразу четыре выпускника академии выходят на поле в сезоне-2016/17. Школа «шпор» гипермощна: зачем закупаться дорогостоящими звездами, если можно поставить на Кейна и рубить укроп?

Без покупок на сотни миллионов евро «Тоттенхэм» борется за чемпионство. В прошлом году не хватило совсем немного («Лестер» был слишком хорош, а календарь на последние туры – невыносим), медали в этом – тоже реальность. Тезис «Сити» разбил Большую четверку» неверен: во-первых, нестабильные «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» разбили ее сами, а во-вторых, подрос «Тоттенхэм». «Шпоры» регулярно претендуют на Лигу чемпионов, и каждое непопадание в первую четверку – провал.

30 ударов по воротам «Бёрнли», 27 – в матче с «Халл Сити», 28 – с «Суонси», плюс 12 с «Манчестер Юнайтед». В среднем в декабре «шпоры» бьют 24,25 раза за матч – сумасшедшая скорострельность. Кейн и компания не всегда играют результативно, но зрелище они дарят ежематчево. Если хочется посмотреть на красивый футбик, ты включаешь матч «Тоттенхэма». Много моментов, штанги-перекладины, тем более в исполнении талантливой молодежи, – возможно, это главное, чем можно восхищаться в английской Премьер-лиге.

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