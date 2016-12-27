Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Поль Погба – лучший полузащитник в мире»

«Поль – игрок центра. По-моему, он лучший. Лучший полузащитник в мире. Конечно, он молод и ему есть куда расти, чтобы стать еще лучше. Его агент, на мой взгляд, лучший для игрока, потому что он не типичный. Он не подбрасывает Погба на луну. Он много требует с игрока.

Он хочет, чтобы футболист развивался и становился лучше. Постоянно. Я думаю, у Погба есть все, чтобы стать великим футболистом.

АПЛ – трудный чемпионат. Ты играешь три-четыре года в Италии, приезжаешь в Англию, и мир перед тобой становится абсолютно другим. И у него все в порядке, он играет лучше чем хорошо. Его эволюция налицо. Я могу представить Поля на вершине в следующем сезоне», – приводит слова Жозе Моуринью Metro.

Агент Погба – Мино Райола.

Поль сыграл 17 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

В сезоне-2015/16 француз сыграл 35 матчей и набрал 8+13 по системе гол+пас.

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