AFP

Гендиректор «Вест Хэма»: «Не продадим клуб, пока его не захочет купить король Саудовской Аравии»

Гендиректор «Вест Хэма»: «Не продадим клуб, пока его не захочет купить король Саудовской Аравии»
Eurosport

Вчера в 13:08

Безапелляционное решение.

«Хотел бы упомянуть, что история о том, что клуб может купить компания Red Bull, устарела на полгода.

Мы получили предварительный запрос о покупке клуба в размере 650 миллионов фунтов от британских инвесторов в августе этого года, но я бы хотел повторить, что мы не желаем продавать клуб, пока кто-нибудь типа короля Саудовской Аравии, человека, который выведет наш клуб на уровень, которого мы никогда не достигнем без его помощи, не предложит нам купить клуб», – сказал президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

  • «Вест Хэм» занимает 11-е место после 18 туров чемпионата Англии, отставая от лидера – «Челси» – на 24 очка.
  • Ранее The Sun сообщил о заинтересованности Red Bull в покупке «молотобойцев».

Все новости чемпионата Англии

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сменщик Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины

02:15
Популярные видео
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери
 830 просмотров3 ч
Вратарь «Аризоны» помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
1 721 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Поль Погба – лучший полузащитник в мире»
2
«Серхио – особенный». Почему Серхио Агуэро не станет великим
3
Гендиректор «Вест Хэма»: «Не продадим клуб, пока его не захочет купить король Саудовской Аравии»
4
Роналдиньо: «Барселона» интересуется игроком «Ливерпуля» Коутиньо»
5
Экс-бойфренд Карнейро: «Ева сказала, что спала с игроком «Челси». Она разрушила мою жизнь»
6
Marca: Месут Озил отказался от нового контракта с «Арсеналом» и хочет уйти в «Барселону»
7
Форвард «Ман Сити» Рахим Стерлинг: «Зову маму Моуринью, потому что она думает, что избранная»
8
Парень с геймпадом на матче «Арсенала» на самом деле считал статистику
Вчера в 13:08
Гендиректор «Вест Хэма»: «Не продадим клуб, пока его не захочет купить король Саудовской Аравии»
Вчера в 13:00
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Поль Погба – лучший полузащитник в мире»
26/12/2016 в 14:16
«Серхио – особенный». Почему Серхио Агуэро не станет великим
26/12/2016 в 09:30
Роналдиньо: «Барселона» интересуется игроком «Ливерпуля» Коутиньо»
21/12/2016 в 16:24
Шпоры, на экзамен. Как смириться с тем, что «Тоттенхэм» – лучшая команда Англии
13/12/2016 в 22:30
Агент Туре: «Яя думал, что запивает еду кока-колой. Алкоголь в нее добавили друзья для увеселения»
14/12/2016 в 09:52
Хосеп Гвардиола: «Прошлый месяц был ужасным, и у меня нет этому оправдания»
26/11/2016 в 20:01
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо получил жуткую травму и, видимо, пропустит очень много