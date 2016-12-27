Гендиректор «Вест Хэма»: «Не продадим клуб, пока его не захочет купить король Саудовской Аравии»

«Хотел бы упомянуть, что история о том, что клуб может купить компания Red Bull, устарела на полгода.

Мы получили предварительный запрос о покупке клуба в размере 650 миллионов фунтов от британских инвесторов в августе этого года, но я бы хотел повторить, что мы не желаем продавать клуб, пока кто-нибудь типа короля Саудовской Аравии, человека, который выведет наш клуб на уровень, которого мы никогда не достигнем без его помощи, не предложит нам купить клуб», – сказал президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

«Вест Хэм» занимает 11-е место после 18 туров чемпионата Англии, отставая от лидера – «Челси» – на 24 очка.

Ранее The Sun сообщил о заинтересованности Red Bull в покупке «молотобойцев».

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