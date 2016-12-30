Королевская гонка. Почему чемпионат Англии круче Ла Лиги

Можно сколько угодно убеждать всех вокруг в том, что Примера круче всех. Возможно, удастся даже убедить самого себя. Но в реальности все грустнее: величайшие футболисты планеты играют в далеко не самом сильном турнире.

Единственный и главный аргумент испанофилов – в Ла Лиге собраны лучшие игроки. Они забивают больше всех, больше всех зарабатывают, о них чаще пишут, чаще фоткают, чаще фолловят. Расстройство: к сожалению, если в классе двоечников есть два отличника и один хорошист, это не делает класс сильным. «Барселона» и «Реал» отрываются на эйбарах, а Месси и Роналду производят обновления рекордов в промышленных масштабах. Какой мощный турнир! Еще! Еще раз 5:0, ну пожалуйста!

«Реал» потерпел лишь два поражения в 2016 году. Господи, как же интересно, наверное, смотреть их матчи из недели в неделю. Интриг – целый кейс. Интересно, Криштиану забьет первый гол левой ногой или правой? Дилемма! Скорее все к экранам!

Лионель Месси в последнее время забивает меньше 1,5 гола за игру. Что-то с ним не так. Надо посмотреть ближайший матч «Барселоны» и разобраться, почему все говорят, что Лео сдал, когда на табло двузначный счет. С кем они там играют? Ах, с «Вильярреалом»! Да, серьезный соперник: если уж Месси и им трешку не отгрузит, то он точно в кризисе.

В Ла Лиге всего одна интрига перед началом сезона: Каталония или Мадрид? Хватит лицемерить – если ты включил трансляцию Примеры, а на поле не видно ни Месси, ни Криштиану, варианта два: либо тебе достался битый линк, либо ты по ошибке попал на другой матч.

Или все-таки кто-то готов включить матч «Сельта» – «Лас-Пальмас», чтобы посмотреть, как Кевин-Принс Боатенг противостоит Карлесу Планасу? Миллиарды таких, наверное. Это не «Кристал Пэлас» – «Борнмут», где друг против друга мочатся Кристиан Бентеке и Джек Уилшер, Йоан Кабай и Матьё Фламини уничтожают в центре поля Джордона Айба, и речь о командах, которые даже не борются за Лигу Европы. Уровень АПЛ низкий? Ага.

Лайфхак: если дома дико скучно и ноль идей чем заняться, врубайте любой матч чемпионата Англии и ловите кайф. Даже серый «Юнайтед», который порой смотреть вообще невозможно, в состоянии выдать бомбический отрезок, куда поместятся пара перформансов Златана, белобрысый затылок Погба, какое-нибудь заклинание Мхитаряна и психоз Моуринью.

Совсем другие скорости, нежели в Ла Лиге. Абсолютно иной уровень исполнителей (исключения – матчи «Реала» или «Барселоны»). Плюс, вдруг выстрелившие команды не раскупают после успешного сезона, потому что есть щедрая подушка безопасности – жирный телеконтракт, позволяющий, например, «Вест Хэму» тратить в летнее трансферное окно на 50 миллионов евро больше, чем зарабатывать.

Это сейчас «Сток Сити» – 13-й. А вот он возьмет и закупится летом на 100 миллионов евро. Потому что сможет вне зависимости от того, шестым он финиширует или 16-м. Представить, что «Лас-Пальмас», веселивший фанов Ла Лиги первым местом в таблице после шести-семи туров, реально мог бы навязать борьбу драконам – выше человеческих возможностей. В лучшем случае эта команда сохранит состав на следующий сезон, в худшем – молодые и перспективные свалят в богатую тонущую «Валенсию», в ничего не умеющий без Симеоне «Атлетико» или в копирующий «Тоттенхэм» «Вильярреал».

Пора смириться: АПЛ – НБА в мире футбола. Как минимум это касается уровня футболистов и условий, которые им предоставляются. Плюс конкуренция: чемпион Англии «Лестер» – лишь 16-й, а команда, которая даже не пробилась в еврокубки, сейчас возглавляет турнирную таблицу.

Помните взлет и падение, а потом еще один взлет «Реала» или «Барселоны»? Как тот, который за два последних года пережил «Челси»? Каталонцы, которые борются за выживание. Мадридцы, которые замыкают турнирную таблицу. Мистика, да? Это невозможно. А в Англии нет ничего невозможного.

АПЛ смотрибельнее. АПЛ богаче. В АПЛ в три раза больше реальных претендентов на чемпионство. В АПЛ самые сильные тренеры. АПЛ лучше других лиг освещает телевидение. АПЛ больше всего обсуждают. У АПЛ больше фанатов. Закройте глаза на результаты в Лиге Европы и Лиге чемпионов («Лестер», кстати, побил вечный рекорд, не пропустив в ЛЧ... в четырех матчах подряд? В пяти?). Чемпионат Англии – самодостаточный турнир, который даже интереснее группового этапа главного турнира УЕФА. Или кому-то действительно в кайф смотреть зарубу между «Порту» и «Копенгагеном»?

Boxing day, английские традиции, забитые стадионы, фанаты, которые готовы поддерживать свой клуб, даже если он скатился в седьмой дивизион. Юрген Клопп, Моуринью против Гвардиолы, Харри Кейн, танцы Старриджа, машущий рукой Алли, алкота Варди, Раньери с пиццей, вечно обиженный Яя Туре, керосиновый Селюк. Интриги, мотивы, поводы, намеки. В Англии футболом живут, а в Испании – всего лишь трахаются. В Англии футбол – любовь, пускай в последнее время пафосная, циничная и гламурная, в Испании – страсть, которая мимолетна и однодневна.

Любовь спасет мир.

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