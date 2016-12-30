Жозе Моуринью: «Никто не покинет «МЮ» в январе»

«Я не хочу никого продавать. Клуб и руководство полностью поддерживают меня. Но, как я уже говорил прежде, если футболист не имеет достаточного игрового времени и очень хочет покинуть клуб, мы не вправе его останавливать.

Но все должно быть на наших условиях. Пока мы не получили ни одного предложения, которое могли бы принять. Сэм Джонстоун – единственный игрок, которому я позволю уйти в аренду, поскольку он не провел на поле ни одной минуты», – цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

31 декабря «красные дьяволы» примут «Мидлсбро» в рамках 19-го тура АПЛ.

«Гонка за чемпионство? Это не моя проблема, меня это не заботит. Моя гонка – это победа в завтрашней игре, и я думаю у нас хорошие шансы. Таковая моя цель – не более того. Другие команды меня не интересуют, только моя».

«МЮ» занимает шестое место в АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 4 очка, а от лидирующего «Челси» – 13 баллов.

Летом «красные дьяволы» потратили на трансферы 185 млн евро, а на продажах заработали 8,25 млн евро.

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