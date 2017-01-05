«Я влюбился в «МЮ». Моуринью снова в порядке

В конце мая Жозе Моуринью выскочил из лондонского магазина Hedonism. В правой руке Особенный зажал кожаную папку с документами и бумажный пакет с бутылкой элитного вина – было очевидно, что португалец едет обмывать сделку с «МЮ».

В тот момент он напоминал полководца: его снимали десятки камер (от смартфонов до гигантских объективов), а он даже не изменился в лице. Моур пропустил полгода, но вернулся, чтобы доказать: крах «Челси» – случайность, стечение обстоятельств, разовый провал. На «Траффорде» все будет иначе.

Главную ошибку Жозе совершил уже тогда. Особенный взялся за «Юнайтед» так, словно паузы в полсезона не было:

1. Он публично критиковал игроков. Мощнее всех за ошибки доставалось Люку Шоу – за него даже вписался брат Бен.

2. Он зачехлял футболистов без причины. Фанаты еще не отошли от похорон Швайнштайгера, как вдруг выяснилось, что Моур заточил на скамейке Мхитаряна (его купили летом за 42 миллиона евро).

3. Он визжал на арбитров, жаловался на них в интервью и отхватил дисквалификацию за некорректную критику.

4. Он затосковал в Манчестере. Семья осталась в Лондоне, а Жозе оказался под прицелом фотокамер. Журналисты снимают, как он выходит из дома и едет на тренировку, а затем выпускают одинаковые сюжеты на сайтах и по телевизору. Моуринью до сих пор бесится из-за такого идиотского внимания.

5. Он давал отвратительный результат. К началу ноября португалец накопил пять поражений (быстрее, чем Мойес и ЛВГ), поэтому «МЮ» приклеился к зоне Лиги Европы.

Осенью обстановка была настолько угнетающей, что несчастного Моуринью защищали даже соперники. Например, Юрген Клопп сказал, что у него участий в Лиге чемпионов меньше, чем у Жозе – финалов.

Поддержка не помогала – команда играла в такой же бесцветный футбол, как при Ван Гале. Перелом случился 27 ноября. «Юнайтед» играл с «Вест Хэмом», матч катился к унылым 1:1, а Жозе смачно пнул бутылку от бессилия. Его дисквалифицировали во второй раз за сезон, но Моуринью не сломался, а вернулся из ссылки абсолютно другим.

Сегодняшний Жозе напоминает того мужчину, которого мы привыкли видеть. Португалец успокоился и стал вести себя как человек, а не как робот без чувств, сострадания и жалости. Вот как выглядит его список полезных поступков за последние полтора месяца:

1. Благородно вернул в состав ненужного Швайнштайгера – пусть и всего на один матч.

2. Оживил Мхитаряна, доведя его до отличной формы. Благодарность Генриха – победный мяч в игре с «Тоттенхэмом».

3. Объяснил Депаю и Марсьялю, почему они не играют. Первый из-за желания свалить, второй из-за чрезмерного доверия к агенту.

4. Четыре раза публично похвалил фанатов с «Траффорда». «Я влюбился в этот клуб», – признался Моуринью в начале 2017 года.

5. Сменил животную агрессию на адекватную иронию. Перед матчем «Тоттенхэма» с «Челси» Жозе сказал, что это две классные команды, у которых есть привилегии в календаре. Суровых обвинений в адрес ФА не прозвучало – еще пару месяцев назад Моуринью разбомбил бы всю организацию.

Есть две версии, почему Жозе ведет себя иначе. Первая – прямой намек от руководства: боссам «МЮ» надоели истерики тренера. Вторая – болезнь жены: известно, что Матильде сделали две операции (вторую – из-за осложнений), и Моуринью летал к ней в Сетубал каждый день. Возможно, после этой истории Особенный понял, что в жизни есть вещи поважнее футбола.

Но главное – за четыре месяца «Юнайтед» сформировал свою игру. Моуринью перестроил команду на 4-3-3, подобрал позицию для Погба, нашел ассистентов для Златана и шокировал Премьер-лигу эффективностью замен: в двух последних матчах (с «Мидлсбро» и «Вест Хэмом») рокировки принесли Жозе четыре очка.

У «МЮ» с начала сезона самый дорогой состав в АПЛ, но только сейчас на заявку «дьяволов» стало страшно смотреть. Во-первых, Моур отлично использует глубину обоймы: 19 человек уже сыграли больше 500 минут, 20-й (Мхитарян) на подходе. Во-вторых, у Жозе одна из самых физически мощных команд в Англии: только четыре человека (Руни, Мата, Лингард, Мхитарян) имеют рост меньше 180 сантиметров. В-третьих, португалец дал свободу Полю Погба: центральный полузащитник идет на втором месте в команде по среднему количеству ударов в створ (3,5 за матч). В-четвертых, «МЮ» идет на первом месте по точности пасов – Гвардиола только второй. В-пятых, роль нашлась даже для стареющего Руни – он первый в команде по голевым передачам. Про великолепную форму Ибры говорить вообще неловко: 35-летний феномен отбегал три полных матча за неделю, забил два мяча и сделал три ассиста – гений.

Победная серия достигла семи матчей подряд – такого не было с 2011 года. Но гораздо важнее, что за «МЮ» впервые после ухода Ферги не страшно и не стыдно. Мойес автоматически генерировал нервозность, ЛВГ сразу сказал, что пришел ненадолго, а Моуринью адаптировался за несколько месяцев и заверил, что хочет продержаться на «Траффорде» как можно дольше.

Еще недавно слова Ибры о возможном чемпионстве казались параноидальным бредом. Сейчас такого ощущения уже нет: до «Челси» – 10 очков, впереди – 18 туров, а у «МЮ» снова все получается.

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