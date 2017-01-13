AFP

Goal: «Вест Хэм» может отпустить французского полузащитника Димитри Пайета за 46 миллионов евро

Goal: «Вест Хэм» может отпустить Пайета за 46 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

«Марсель» вряд ли потянет такую сумму, но все возможно.

«Вест Хэм» принял решение продать Димитри Пайета в январе. Это случилось после резкого поведения полузащитника в течение недели. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, клуб постарается получить за игрока максимальную сумму. «Молотобойцы» хотели бы получить от покупателя 70 миллионов евро, но готовы согласиться и на меньшую сумму, примерно равную 46 миллионам.

  • Ранее «Вест Хэм» отклонил 23-миллионное предложение «Марселя» по Пайету плюс 3 миллиона бонусов.
  • Второе предложение «Олимпика» в размере 34,6 миллиона евро «Вест Хэму» тоже не понравилось.
  • Димитри перешел в «Вест Хэм» в 2015 году за 11,5 миллиона евро.
  • На счету француза 2 гола и 9 ассистов в 18 матчах АПЛ сезона-2016/17.
  • В сезоне-2015/16 Пайет набрал 9 голов и 12 ассистов в 30 матчах.

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