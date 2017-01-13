AFP
Goal: «Вест Хэм» может отпустить французского полузащитника Димитри Пайета за 46 миллионов евро
«Марсель» вряд ли потянет такую сумму, но все возможно.
«Вест Хэм» принял решение продать Димитри Пайета в январе. Это случилось после резкого поведения полузащитника в течение недели. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, клуб постарается получить за игрока максимальную сумму. «Молотобойцы» хотели бы получить от покупателя 70 миллионов евро, но готовы согласиться и на меньшую сумму, примерно равную 46 миллионам.
- Ранее «Вест Хэм» отклонил 23-миллионное предложение «Марселя» по Пайету плюс 3 миллиона бонусов.
- Второе предложение «Олимпика» в размере 34,6 миллиона евро «Вест Хэму» тоже не понравилось.
- Димитри перешел в «Вест Хэм» в 2015 году за 11,5 миллиона евро.
- На счету француза 2 гола и 9 ассистов в 18 матчах АПЛ сезона-2016/17.
- В сезоне-2015/16 Пайет набрал 9 голов и 12 ассистов в 30 матчах.
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