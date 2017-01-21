Я в деле. Кто главный бог «Тоттенхэма»

Щуплый темнокожий мальчуган притащился на тренировку «МК Донс» – клуба, блуждающего между вторым и четвертым английскими дивизионами уже очень давно. Пацаны, которые несколько лет занимались в команде, бросали на мальчонку насмешливые взгляды. Коситься на новичка они перестали уже после первой тренировки.

Алли родился в Англии, но в пять лет отец взял его на родину в Нигерию. Правда, в Африке папа с сыном жили недолго: Деле уже через полгода вернулся на острова к маме.

Жизнь в Англии была тяжелой: мать злоупотребляла наркотиками и алкоголем. Когда Алли было 13, она добровольно отдала его в детский дом. «Расставание с сыном было тяжелым решением для меня, но оно подтолкнуло меня к спасению», – сказала женщина намного позже.

Карл Робинсон, тренер «МК Донс», дунул в свисток. Утренняя тренировка началась. Ему в голову на днях пришла новая идея розыгрыша стандартных положений, во время которых подача идет на ближнюю штангу. В зону врывается игрок из глубины и скидывает мяч головой вдоль ворот – каждый игрок тренировал элемент по очереди. В том числе и 16-летний Деле. Когда навес шел недостаточно высоко, чтобы скидывать мяч головой, полузащитник перегруппировывался и отдавал пас пяткой.

Он праздновал ассист, выплевывая жвачку, чеканя ей на коленях, потом на ногах, затем подбрасывал ее высоко в воздух и ловил ртом. Проблемы в семье не сломили мальчугана.

Тощий паренек с бешеной скоростью и взрывной техникой играл впереди (в верхней тройке). Сначала его приметил британский телеэксперт Джон Фашану, уговаривавший Алли пылить за сборную Нигерии, затем – «Тоттенхэм», который выплатил за мальчишку из английского подполья 6,6 миллиона евро и отдал его в аренду в тот же «МК Донс» на полгода.

Алли дебютировал за «шпор» в матче с «Реалом» во время летнего товарищеского турнира в 2015 году. Тинэйджера не смутил статус соперника и турбозвезды, вышедших против него. Он играл ярко и раскованно, апофеоз – проверка Луки Модрича.

За полтора года из воспитанника какого-то английского клуба он вырос в уникального игрока, вокруг которого «Тоттенхэм» должен строить команду ближайшие несколько лет. Причин несколько.

Во-первых, Алли еще очень молод. В Штатах ему можно будет купить алкоголь лишь через несколько месяцев. Он играет в основном составе и является лидером команды-топа Англии в 20 лет, у него долгосрочный контракт до 2022 года – поэтому он может быть стержнем команды еще как минимум пять сезонов.

Из предыдущего аргумента вытекает следующий: молодых игроков любят и ждут от них роста. Они быстрее набирают популярность, чем уже состоявшиеся игроки, за ними пристальнее следят, их охотнее жаждут приобрести – вдруг раскроется?

Англичанин имеет все шансы стать главной медиаперсоной «Тоттенхэма»: у него даже есть собственный мем («приветливый Алли» и миллиард вайнов с тем, как он машет рукой всем подряд).

Алли на поле – подлец и говнюк, и это тоже работает на него. В игре он чересчур жесток, вечно ноет и выпрашивает карточки, он очень мстительный. Деле может без причины пойти в грубый подкат в чужой штрафной.

«Он еще слишком молод, ему еще учиться и учиться – парень ведь пришел из второго дивизиона. Он довольно вредный на поле, но это хорошо. Я люблю это в нем, сам был таким. Меня много раз удаляли: за 10 или 11 лет в «Эспаньоле» мне показали 13 или 14 красных – это рекорд.

Но он спокоен. Деле может отыграть весь второй тайм с желтой карточкой. Он умен, как я. Первым моим действием на поле было получение желтой, а потом я играл лучше. Я всегда играл лучше, когда у меня была карточка», – Маурисио Почеттино видит в Алли молодого себя, который его абсолютно устраивает.

Люди любят подлецов, а если не любят, то точно следят за ними. Самый популярный боец – Макгрегор, самый распиаренный теннисист – Кирьос. Наверняка первый действующий пилот «Формулы-1», который придет вам в голову, – Хэмилтон. Уроды запоминаются, и это нормально.

Алли не считает, что делает что-то не так: «Я не грязный футболист – просто играю с рвением и отдачей», – фраза, которая прекрасно его характеризует. Въехал в соперника двумя прямыми ногами? Обязательно извинится после матча – без этого никак.

Деле запоминается грубой игрой, и это прекрасно. Узнаваемость приносит рекламные контракты, а с брендовыми футболистами в составе проще приглашать новых звезд. Лучший пиар – черный, а Алли слишком часто хулиганит, чтобы о его поведении молчали.

При этом он абсолютно адекватен и приветлив за полем. «У нас с Деле за год сформировались прекрасные отношения. Мы всегда разговаривали с ним, как мужчина с мужчиной», – продолжает хвалебные оды молодому англичанину Почеттино.

Мем про приветливого Деле Алли возник не только из-за видоса, не просто так. Он ладит со всеми футболистами и очень. Чем-то он напоминает Диего Косту времен «Атлетико», который на газоне вел себя как последний козел, но был душой компании в раздевалке и за пределами стадиона. Алли влюбил в себя всех на «Уайт Харт Лейн», а с Эриком Дайером он так скентовался за полтора года, что тот зовет его лучшим другом.

Деле никого не боится: его наглость перерастает в уверенность. Проброс мяча между ног Модричу – только вершина пирамиды. Его смелость на футбольном поле проявляется и в других компонентах: дриблинге, ударах, выборе позиции. Не каждый решится на пушечный выстрел с лета после разворота на 360 градусов. Но Алли – не каждый.

Он гиперзабивной для своей позиции: 10+10 в дебютном сезоне (33 матча), 10+4 в 20 матчах сезона-2016/17 (второй в карьере). Особенность Алли в том, что у него идеально отлажены врывания в штрафную из зоны второго темпа. В мире есть всего несколько атакующих полузащитников, которые используют этот скилл во время матчей – Аарон Рэмзи, Сами Хедира, Артуро Видаль. Но Алли делает это чаще в разы. Самая яркая демонстрация способности произошла в матче против «Челси»: Деле оформил дубль, дважды влетев в штрафную из глубины.

Смелость, раскрученность и эффективность – совокупность особенностей, которые вытекают из поведения и характера Деле Алли – делают его самым ярким футболистом «Тоттенхэма» последних двух лет. Долгосрочный контракт позволяет строить вокруг Деле команду.

Возможно, сейчас об Алли говорят не так много, как о Кейне или Эриксене, но в перспективе он может стать звездой, вокруг которой будут крутиться планеты.

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