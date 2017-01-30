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«Вест Хэм» требует у Пайета возвращения зарплаты за январь

«Вест Хэм» требует у Пайета возвращения зарплаты за январь
Eurosport

8 мин. назад

«Француз кинул нас на бабки!» – сказали бы представители «молотобойцев», если бы были родом из Бутово.

«Вест Хэм» недоволен поведением Димитри Пайета во время зимнего трансферного окна и намерен взыскать с полузащитника сумму, равную месячной зарплате игрока. Об этом сообщает Sky Sports.

Генеральный директор «молотобойцев» Дэвид Салливан заявил, что француз потерял доверие и уважение клуба. Он не видел должного отношения игрока к клубу, чьи фанаты и персонал показали ему свою признательность, любовь и поддержку, а руководство предложило контракт на 5,5 лет спустя год после перехода в английский клуб.

  • Клуб подтвердил, что фанаты могут поменять джерси с его фамилией на футболку другого игрока с крупной скидкой. Новую форму можно получить за 29 евро (примерно 1900 рублей).
  • Димитри Пайет перешел в «Марсель» за 29 миллионов евро.
  • Пайет получал в «Вест Хэме» 590 тысяч евро в месяц.

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