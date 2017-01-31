AFP

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Я икона, потому что мне с собой легко»

Моуринью: «Я икона, потому что мне с собой легко»
Eurosport

1 час назад

Португалец скромен. Впрочем, как и всегда.

«Люди, которые правильно реагируют на других, – люди, которые чувствуют себя хорошо в компании самих себя. В этом плане я считаю, что я икона, не являясь на самом деле иконой. Я икона, потому что мне с собой легко.

Для меня это лучшая концепция иконы. Ты не паришься о том, что думают другие или что они говорят – ты просто заботишься о том, как ты себя чувствуешь. Чтобы быть готовым и адаптированным к определенному, особому моменту.

Я узнаваем во всех уголках планеты, на каждом стадионе в мире на меня реагируют фанаты. Это начинается с оскорбления или с песни. Мне кричат сесть или сделать что-то похуже. Но я просто машу рукой в конце матча, и они счастливы: даже сфотографироваться хотят.

Я чувствую себя хорошо в компании фанатов футбола по всему миру. Во время игры они меня не любят. Может, они боятся меня или мою команду, но перед или после матчей все окей», – приводит философствования Моуринью Goal.com.

  • «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии.
  • На счету манкунианцев 41 очко. У лидирующего «Челси» – 55 баллов.

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