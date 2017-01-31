Daily Mail: «Вест Бромвич» отказался продавать Рондона в Китай за 37,5 миллионов евро

«Тянцзинь» сделал крупное предложение «Вест Бромвичу» по Саломону Рондону, но английский клуб ответил, что Саломон не для продажи в это трансферное окно ни за какие деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб китайской Суперлиги подписал Алешандре Пато за 18 миллионов евро, но хочет иметь большую вариативность в атаке.

Саломон Рондон забил в сезоне-2016/17 7 голов в 22 матчах АПЛ. На его счету еще и 2 голевые передачи.

Венесуэльский форвард выступал за «Лас-Пальмас», «Малагу», «Рубин» и «Зенит».

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