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Защитник «Челси» Джон Терри: «Надеюсь, что не буду играть в этом сезоне»

Терри: «Надеюсь, что не буду играть в этом сезоне»
Eurosport

42 мин. назад

Англичанин трезво оценивает свои возможности.

«Иногда нет ничего, что бы ты мог сделать как игрок. Я начал в основе первые четыре матча сезона и получил травму. Мы проиграли «Ливерпулю» дома и «Арсеналу» в гостях, и главный тренер спросил, когда я вернусь.

Потом мы не проигрывали 13 матчей, и я восстановился от травмы, но не мог попасть в состав. Футболисту трудно это принять, но необходимо.

Антонио Конте был честен со мной с первого дня. Он сказал: «Послушай, ты не вернешься в состав, потому что парни, которые сейчас играют, прекрасны, а команда летает. Ты в ситуации, когда не можешь ничего изменить».

Я действительно в себе, когда говорю это. Я честно надеюсь, что не буду играть в этом сезоне. Это значит, что мы будем продолжать побеждать», – приводит слова Терри Mirror.

  • «Челси» идет на первом месте в чемпионате Англии с 55 очками.
  • Он опережает идущий вторым «Арсенал» на 8 баллов.
  • Джон Терри принял участие в пяти матчах АПЛ в сезоне-2016/17.
  • С Терри в составе лондонцы одержали четыре победы и сыграли вничью, пропустив 4 гола.

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