Eurosport
Защитник «Челси» Джон Терри: «Надеюсь, что не буду играть в этом сезоне»
Англичанин трезво оценивает свои возможности.
«Иногда нет ничего, что бы ты мог сделать как игрок. Я начал в основе первые четыре матча сезона и получил травму. Мы проиграли «Ливерпулю» дома и «Арсеналу» в гостях, и главный тренер спросил, когда я вернусь.
Потом мы не проигрывали 13 матчей, и я восстановился от травмы, но не мог попасть в состав. Футболисту трудно это принять, но необходимо.
Антонио Конте был честен со мной с первого дня. Он сказал: «Послушай, ты не вернешься в состав, потому что парни, которые сейчас играют, прекрасны, а команда летает. Ты в ситуации, когда не можешь ничего изменить».
Я действительно в себе, когда говорю это. Я честно надеюсь, что не буду играть в этом сезоне. Это значит, что мы будем продолжать побеждать», – приводит слова Терри Mirror.
- «Челси» идет на первом месте в чемпионате Англии с 55 очками.
- Он опережает идущий вторым «Арсенал» на 8 баллов.
- Джон Терри принял участие в пяти матчах АПЛ в сезоне-2016/17.
- С Терри в составе лондонцы одержали четыре победы и сыграли вничью, пропустив 4 гола.