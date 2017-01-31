AFP

Совладелец «Вест Хэма»: «Последние 6-8 недель Пайет ни с кем не общался, а на обеде сидел один»

Совладелец «Вест Хэма»: «Последние 6-8 недель Пайет ни с кем не общался, а на обеде сидел один»
Eurosport

14 мин. назад

Изгой.

«Последние 6-8 недель Пайет ни с кем не общался, а на обеде сидел один в углу комнаты, изолировав себя ото всех.

До этого Пайет был бодрым и счастливым, пожимал всем руку перед матчем. Возможно, это была какая-то особая схема или что-то поменялось в его голове. Команда и тренер хотели, чтобы он покинул клуб. Хотели этого по-настоящему.

Нам, руководству, не хотелось оставлять его в составе. Мы не могли пойти против коллективного желания команды и тренера.

Можно было перевести его в дубль на 6 месяцев – это обошлось бы нам 2,5-3,5 миллиона евро (его зарплата). Мы думали об этом, потому что предложенная «Марселем» сумма трансфера нас не устраивала. Французам повезло, что мы согласились продать игрока за такие деньги. Считаю, что он стоит больше.

Пайет отказался от зарплаты за январь – это где-то еще 500-600 тысяч евро. Это помогло осуществить сделку. Наше мнение: если игрок отказался играть в январе, почему мы должны платить ему зарплату за этот месяц?» – приводит слова совладельца «Вест Хэма» Джона Салливана BBC.

  • Димитри Пайет перешел в «Марсель» за 29 миллионов евро.
  • Ранее появилась информация, что руководство «Вест Хэма» потребовало от футболиста возврата зарплаты за январь.

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