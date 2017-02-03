Последний Лерой. Почему тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводит успешный сезон

14 – коэффициент SkyBet на то, что Пеп станет следующим уволенным тренером АПЛ. Меньше денег на ставке можно выиграть, лишь если поставить на увольнение Мадзарри из «Уотфорда» (2,5), Мойеса из «Сандерленда», Билича из «Вест Хэма» (оба – по 6) и Пюэля из «Саута» (8).

Букмекеры не верят в испанца: «Манчестер Сити» с самым дорогим составом лиги (Transfermarkt оценивает его в 540,25 миллиона евро) идет лишь на пятом месте в чемпионате Англии. Манкунианцы пропустили 28 мячей в 23 матчах – больше, чем «Мидлсбро», тусующийся на 15-й строчке. От лидирующего «Челси» они отстают на 10 очков – пропасть, учитывая, что до конца чемпионата 15 туров.

А теперь забудьте предыдущий абзац – это все неважно.

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с Гвардиолой 1 февраля 2016 года – примерно за четыре месяца до официального вступления в должность. Срок соглашения составил три года, и это не импульсивная прихоть шейхов, а запланированный проект.

Гвардиола сильно омолодил состав и обновил ростер: уже не играет Мартин Демичелис, в аренду отправились Вильфрид Бони, Эльяким Мангала, Самир Насри, Джейсон Денайер и Джо Харт.

Испанец позвал Клаудио Браво и Нолито в команду, но они – временная опция. Чилийскому киперу 33 года, он не задержится на «Этихад Стэдиум». Нолито 29 – его пик пришелся на предыдущий сезон в «Сельте». Это второстепенные покупки, несмотря на то, что один из них – основной кипер, а другой регулярно выходит со скамейки. И Браво, и Нолито нужны испанскому тренеру для более плавного перехода на его философию: вратарь с первым пасом и сформировавшийся дриблер, который хорошо видит поле и добавляет вариантов атаке – те опции, которые были необходимы Пепу на первое время. Ключевыми у Гвардиолы будут второй и третий сезоны, и трансферная политика «горожан» на это указывает.

Закупка футболистов, которые выйдут на пик не ранее чем через год, – подтверждение цели Пепа построить команду на перспективу. За тройку Стоунз-Сане-Жезус «горожане» выложили 137,6 миллиона евро, и ни одному из них нет 23 лет.

Сезон-2016/17 – разменный для Гвардиолы, это подтверждается количеством схем, которые он использовал за первую половину чемпионата. Он играл в три защитника. Он попробовал модель с центрбеками, которые вдвоем подключаются в атаку, а латерали в это время играют роль страхующих. Он наигрывал и 4-2-3-1, и 4-3-3. Он ставил двух атакующих полузащитников на поле одновременно (Сильва и Де Брёйне) и выпускал Фернандиньо на позицию флангового форварда.

«Сити», как и любой другой клуб топ-6 АПЛ, ставит победу в чемпионате одной из задач, но сейчас для «горожан» и Гвардиолы она не в приоритете. Манки будут до последнего бежать вдогонку за «Челси», но ни один шейх не обольет голову нефтью, если «Сити» не займет первое место по итогам 38 туров.

Гвардиола действительно пробует покорить Англию – кто бы на его месте не хотел. Многие тренеры грандов брали чемпионство в дебютный сезон? Топ-коучей в топ-командах АПЛ, от которых фанаты ждут трофеев в первый же год, аж три: Гвардиола, Моуринью и Конте. А еще есть вечно пытающийся Венгер и бурлящий Клопп. И гений Почеттино. Все победить не могут: в последние несколько сезонов (не считая предыдущего) лузеров в АПЛ вечно пять.

Ожидания от Гвардиолы были завышены изначально. Гений. Человек, который перепридумал футбол. Он же создал ту самую «Барселону»! Он же играл «Баварией» против «Вольфсбурга» в два защитника и разнес его – ну как он может обделаться?

У него много титулов – и с «Барселоной», и с «Баварией», – но ни одного крупного провала. Его и не могло быть. Нужно быть лузером по жизни, чтобы не стать успешным в «Барселоне» с Месси, Иньестой, Хави и Бускетсом. Нужно завязывать с карьерой тренера, если ты не можешь привести «Баварию» к чемпионству в турнире, где всего полторы сравнимых с твоей команды.

Гвардиола впервые попал в конкурентоспособный турнир. Прогресс молодых игроков и тактическая подготовка команды к следующему сезону – то, чем занимается Пеп уже полгода.

Развитие янгстеров под надзором Пепа действительно происходит: Лерой Сане в 2017 году больше, чем просто игрок ротации. Джон Стоунз наращивает мускулатуру в обороне: за первые 12 игр центрбека в основе парни из «Сити» пропустили 17 мячей, но с 26 декабря Джонни начинал в старте в четырех матчах АПЛ, и лишь в одном (с «Ливерпулем») команда не сыграла на ноль.

При Гвардиоле Рахим Стерлинг набрал 7+14 в 30 матчах – рекордное количество ассистов в карьере англичанина, и сезон только перевалил за экватор. С каждой минутой прокачивается и Габриэл Жезус – он даже слишком результативен для бразильца, который только что расслаблялся в родном чемпионате.

Критиковать Гвардиолу за Браво будут и дальше, но Браво – переменная. Очень скоро Жезус казнит смешки над «Манчестером», а твой дружила будет щеголять во дворе в футболке Сане. У Гвардиолы все зашибись, у «Сити» – тем более. Букмекеры, начинайте экономить на завтраках: ваша ставка прогорает.

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