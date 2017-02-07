AFP

Габриэл Жезус вызвал такси и проехал 500 метров на нем, потому что боялся намочить голову

Габриэл Жезус вызвал такси и проехал 500 метров на нем, потому что боялся намочить голову
Eurosport

1 час назад

Новая звезда «Сити» обживается в Манчестере и привыкает тратить непозволительно много.

Габриэл Жезус вызвал убер, чтобы избежать дождя. Бразилец, дубль которого подарил «Сити» победу над «Суонси», вызвал такси от барбершопа до отеля. Протяженность маршрута составила всего 500 метров. Габриэл вряд ли намочил бы стрижку – он вышел из парикмахерской в кепке – но все равно воспользовался услугами убера. Об этом сообщает Mirror.

  • Игроки «Сити» получили двухдневный отдых от Хосепа Гвардиолы.
  • В выходные манкунианцы одержали победу над «Суонси» со счетом 2:1.
  • Счет открыл Габриэл Жезус. Он же забил и второй, победный гол на 93-й минуте.

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