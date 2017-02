ESPN: основатель Microsoft Билл Гейтс может стать владельцем «Ливерпуля»

Создателю Microsoft Биллу Гейтсу и владельцу «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Роберту Крафту предложили купить «Ливерпуль». Об этом сообщает ESPN.

Том Хикс и Джордж Жиллетт согласились продать «Ливерпуль» в апреле 2010 года, когда поняли, что не в состоянии вернуть деньги, одолженные для покупки клуба в 2007 году.

Информация о возможном приобретении раскрылась из документов битвы двух компаний: Mill Financial and Gillett и Royal Bank of Scotland. Они указывают на то, что Билл Гейтс – первый кандидат среди заинтересованных инвесторов.

Председатель «Ливерпуля» сэр Мартин Броутон подтвердил возможные переговоры между владельцами клуба с Биллом Гейтсом и Бобом Крафтом в Штатах.

Гейтс пока не пошел на сближение со скаузерами, а Крафт резко отказался от возможности покупки «красных».

Состояние Роберта Крафта оценивается в 4,9 миллиарда евро.

Состояние Билла Гейтса – 79,7 миллиарда евро.

Все новости английского футбола

Канал в телеграме, который никто не хочет купить

Качай приложение на iOS или Andoid и узнавай все новости «Ливерпуля» (или за кого ты там болеешь) первым

Мы показываем английский футбол на Eurosport Player. Чемпионшип, Кубок Англии, Кубок Лиги – вперед