AFP

Уникальные приветствия Хынмина с корешами из «Тоттенхэма», которые ты никогда не выучишь наизусть

Уникальные приветствия Хынмина с корешами из «Тоттенхэма», которые ты никогда не выучишь наизусть
Eurosport

1 час назад

Кореец в полнейшем порядочке. Даже вне поля.

Сон Хынмин набрал в 21 матче чемпионата Англии 7 голов и 5 ассистов, но южнокорейский игрок атаки «Тоттенхэма» хорош не только в футболе. Он разработал собственную систему приветствий с каждым из одноклубников. Со стороны это смотрится дико круто.

  • «Тоттенхэм» идет на втором месте в чемпионате Англии.
  • «Шпоры» отстают от лидирующего «Челси» на 9 баллов.
  • «Тоттенхэм» – лучший в АПЛ по пропущенным голам. Команда Маурисио Почеттино вытащила мяч из сетки своих ворот лишь 16 раз.

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