AFP
Уникальные приветствия Хынмина с корешами из «Тоттенхэма», которые ты никогда не выучишь наизусть
Кореец в полнейшем порядочке. Даже вне поля.
Сон Хынмин набрал в 21 матче чемпионата Англии 7 голов и 5 ассистов, но южнокорейский игрок атаки «Тоттенхэма» хорош не только в футболе. Он разработал собственную систему приветствий с каждым из одноклубников. Со стороны это смотрится дико круто.
- «Тоттенхэм» идет на втором месте в чемпионате Англии.
- «Шпоры» отстают от лидирующего «Челси» на 9 баллов.
- «Тоттенхэм» – лучший в АПЛ по пропущенным голам. Команда Маурисио Почеттино вытащила мяч из сетки своих ворот лишь 16 раз.
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