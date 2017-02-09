Уникальные приветствия Хынмина с корешами из «Тоттенхэма», которые ты никогда не выучишь наизусть

Сон Хынмин набрал в 21 матче чемпионата Англии 7 голов и 5 ассистов, но южнокорейский игрок атаки «Тоттенхэма» хорош не только в футболе. Он разработал собственную систему приветствий с каждым из одноклубников. Со стороны это смотрится дико круто.

«Тоттенхэм» идет на втором месте в чемпионате Англии.

«Шпоры» отстают от лидирующего «Челси» на 9 баллов.

«Тоттенхэм» – лучший в АПЛ по пропущенным голам. Команда Маурисио Почеттино вытащила мяч из сетки своих ворот лишь 16 раз.

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Канал в телеграме, который круче приветствий Сон Хынмина

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