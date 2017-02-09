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Жезус: «Празднование гола адресовал бывшей, которая написала мне только после перехода в «Сити»

Жезус: «Празднование гола адресовал бывшей, которая написала мне только после перехода в «Сити»
Eurosport

36 мин. назад

Фу быть такой.

Бразилец раскрыл секрет необычного ритуала в матче с «Суонси».

«Мое празднование было адресовано бывшей девушке. Она не отвечала на мои звонки, пока я выступал за «Палмейрас», но написала мне после трансфера в «Сити».

  • Габриэл Жезус перешел в «МС» из «Палмейраса» в январе 2017-го за 32 млн евро.
  • В 4 матчах в Англии бразилец забил 3 гола, включая победный дубль в ворота «Суонси» 5 февраля.

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