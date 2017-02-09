Eurosport
Жезус: «Празднование гола адресовал бывшей, которая написала мне только после перехода в «Сити»
Фу быть такой.
Бразилец раскрыл секрет необычного ритуала в матче с «Суонси».
«Мое празднование было адресовано бывшей девушке. Она не отвечала на мои звонки, пока я выступал за «Палмейрас», но написала мне после трансфера в «Сити».
- Габриэл Жезус перешел в «МС» из «Палмейраса» в январе 2017-го за 32 млн евро.
- В 4 матчах в Англии бразилец забил 3 гола, включая победный дубль в ворота «Суонси» 5 февраля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте