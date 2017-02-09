AFP

Мать Габриэла Жезуса: «Сын отдает мне всю зарплату и не может приводить девушек на ночь»

Мать Жезуса: «Сын отдает мне всю зарплату и не может приводить девушек на ночь»
Eurosport

2 мин. назад

Этим список ограничений в жизни 19-летнего игрока «Манчестер Сити» не исчерпывается.

Мать новичка «Сити» Вера Люсия Диниз раскрыла подробности из жизни семьи Габриэла Жезуса. Несмотря на многомиллионный контракт с «горожанами», бразилец отдает всю зарплату матери и получает от нее небольшую сумму исключительно на первостепенные нужды.

Вдобавок 19-летнему бразильцу строго запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и позволять себе вольности с противоположным полом.

«Девушки сына должны жить по моим правилам. Никаких страстных поцелуев. Оставаться на ночь можно только после продолжительных отношений.

Я не допущу, чтобы мои сыновья бесчестили чужих дочерей, чтобы те беременели от них. Я сама вырастила троих сыновей с помощью бога и требую от них уважения», – заявила Вера, слова которой приводит Daily Mail.

  • Жезус перешел в «Сити» из «Палмейраса» в январе 2017-го за 32 млн евро.
  • На его счету 4 матча и 3 гола за «горожан».

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