Мать Габриэла Жезуса: «Сын отдает мне всю зарплату и не может приводить девушек на ночь»

Мать новичка «Сити» Вера Люсия Диниз раскрыла подробности из жизни семьи Габриэла Жезуса. Несмотря на многомиллионный контракт с «горожанами», бразилец отдает всю зарплату матери и получает от нее небольшую сумму исключительно на первостепенные нужды.

Вдобавок 19-летнему бразильцу строго запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и позволять себе вольности с противоположным полом.

«Девушки сына должны жить по моим правилам. Никаких страстных поцелуев. Оставаться на ночь можно только после продолжительных отношений.

Я не допущу, чтобы мои сыновья бесчестили чужих дочерей, чтобы те беременели от них. Я сама вырастила троих сыновей с помощью бога и требую от них уважения», – заявила Вера, слова которой приводит Daily Mail.

Жезус перешел в «Сити» из «Палмейраса» в январе 2017-го за 32 млн евро.

На его счету 4 матча и 3 гола за «горожан».

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