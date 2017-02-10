Дефолт. Лучший английский нападающий, которого игнорирует сборная

Монстр

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Это самый опасный форвард сезона-2016/17 с английским паспортом. Не наполненный до краев водкой со «Скиттлс» романтический герой прошлого года, не плешивая легенда «Юнайтед», которая все еще ин да хаус, не хрустальный танцор из Ливерпуля и даже не рвач из «Сити» с говорящей фамилией, а вот этот морщинистый стручок.

Для того, чтобы быть самым-самым англичанином, достаточно стать единственной атакующей опцией последней команды АПЛ. Открой википедию: только так ты узнаешь, кто такой Данкан Уотмор, Вахби Хазри и Дидье Ндонг. Кстати, это люди, которые помогают Дефо быть лучшим.

Помешанный на религии форвард заколотил 14 мячей в этом сезоне АПЛ – больше Агуэро, Жиру, Азара, Фирмино и Бентеке. Шведское божество обгоняет Дефо всего на один мяч.

Немного цифр, от которых твои глаза заболеют синдромом Озила: Дефо заколотил 58% от общего числа всех мячей «черных котов». Второй лучший бомбардир команды забил на 11 меньше. Богом позабытый старпер окатил пылью неприкасаемых, джерси которых разлетаются за мгновения.

Ах, да. Он кладет на уровне Харри Кейна (у обоих по 14 мячей), но ни Сэм Эллардайс, ни Гарет Саутгейт не пригласили его ни на один матч Англии. Зато майку сборной после Евро надевали Маркус Рэшфорд (19 матчей в АПЛ, 3+1), Дэниэл Старридж (14 матчей, 2+4) и Джейми Варди (21 матч, 5+3). Наверное, достойны больше, ведь у них сердце не из песка.

ЗОЖ

В отличие от лица, его игра не покрылась морщинами: ураганная скорость, провидческий выбор позиции, убийственный удар. В 34 года он бегает, будто он forever young. Футбольный Бенджамин Баттон связывает бомбическую форму с образом жизни: никакого алкоголя и фастфуда, мучного и шоколада – смузи из шпината и крапивы навсегда. Кофе – только в день матчей. Рыба, коктейли из капусты, очищенная вода.

Пока «Сандерленд» не установил ледяную камеру на базе, Дефо регулярно платил по тысяче фунтов за ее аренду. Курьер ставил камеру прямо перед домом Дефо, Джермейн залезал в нее на три минуты, чтобы ускорить восстановление организма, и камеру увозили обратно.

Ненависть

Иуда. Во всех предсердиях и желудочках фанов «Вест Хэма» Дефо останется заносчивым пацаненком, который тащил «молотобойцев» весь сезон и в день вылета клуба в Чемпионшип запросил трансфер в другой клуб. Руководство отказало Дефо в продаже, и молодой англичанин обиделся. Он прогуливал тренировки, трижды удалился за первую половину нового сезона, скомкал улучшенный контракт и вынудил боссов сплавить попутавшего молокососа в «Тоттенхэм».

Дефо миллион раз извинялся перед фанатами «молотков», называл свое поведение после вылета лондонцев в Чемпионшип главной ошибкой в жизни, каялся. Не впечатлило.

Смерть

Дефо – необычайно сильный человек. Всю карьеру близкие покидали его, но потери никак не сказывались на игре страйкера. В апреле 2009 года на его сводного брата, Джейда, напали на улице. Злодей, который обвинял Джейда во взломе квартиры, избил молодого парня и бросил на тротуаре. Тяжелые удары по голове оказались несовместимы с жизнью. Госпитализация. Четыре дня комы. Джейда не спасли.

Подробная история сводного брата Джермейна Дефо

Через пару лет, в декабре 2011-го, домушники влезли в дом двоюродного брата Дефо, Аллана Эдгара. Парень не вызвал полицию и самоуверенно отбивал собственность. Блеснула сталь. Быстрое движение, которое Аллан был не в силах остановить. Удар ножом. Лезвие вошло Эдгару в шею и моментально прикончило его.

В 2012-м году Дефо включили в заявку сборной Англии на Евро. За четыре дня до первого матча англичан на турнире – против Франции -- Джимми Дефо, отец Джермейна, умер от рака горла.

Рой Ходжсон знал о том, что отцу футболиста осталось недолго, и вызвал Дефо к себе. «Проведи у постели отца как можно больше времени, парень», – сказал он нападающему, и Дефо тут же сорвался в больницу, где лежал папа. Он провел десятки часов в палате умирающего папы. Никакой футбол, никакой чемпионат Европы его не волновал.

После смерти отца Дефо вернулся в расположение сборной. Он даже сыграл 13 минут в матче против Франции, но ни голом, ни ассистом игрок «шпор» не отметился. Возможно, тренерский штаб ошибочно думал, что нападающего стоит поберечь на лавке.

«После всего, что произошло, единственные моменты, когда я чувствую себя в гармонии – тренировки и матчи. Когда ты остаешься наедине с самим собой, ты обдумываешь происходящее, ты думаешь о своей жизни. Ты уже не уверен, будешь ли ты тут завтра», – сказал Дефо через некоторое время после потери папы.

Спустя месяц после страшного горя родственники футболиста уехали на родину в Сент-Люсию (островное государство в Южной Америке, бывшей британской колонии). Англичанин тоже планировал – он каждый год гонял туда с родней – но турне «Тоттенхэма» по Штатам порушило все планы англичанина.

Пока Дефо колесил по США, двоюродная сестра Джермейна, Ханна, нырнула с головой в бассейн в момент, когда по воде прошел ток. Тело 20-летней девушки попало под напряжение. Другие родственники Дефо пытались вытащить Ханну из воды, но лишь получили тяжелые телесные ожоги от удара электричеством и были доставлены в больницу. Ханну спасти не удалось.

Победный гол в ворота Италии, первом матче сборной Англии после Евро-2012, Дефо посвятил умершей племяннице.

«Не понимаю людей, которые говорят мне о давлении в футболе. Вы о чем вообще? Нести гроб с телом отца – вот это давление. Это жизнь», – вся сила англичанина в одной цитате.

Предательство

В том же 2012 году, спустя несколько месяцев после смерти отца и двоюродной сестры, бывшая Дефо, Анна-Мария Мур, сказала футболисту, что беременна, и попросила поддержки. Обиды были забыты: нападающий посвящал все свободное время девушке, возил ее по поликлиникам и всячески поддерживал. В феврале 2013-го она родила футболисту сына, Джошуа-Джеймса.

Дефо был вне себя от счастья: «У меня маленький мальчик! Я провожу с ним много времени. Я с ним ежедневно, я кормлю его, укладываю спать, меняю подгузники. Это фантастика, если честно. Родители понимают, о чем я. Ребенок переворачивает все в голове».

Футболист жил новорожденным, несмотря на то, что пара к тому моменту уже разошлась, но через месяц после рождения Джермейн сделал ДНК-тест и узнал, что ребенок не от него.

«Все говорят мне: «Ему 27, у него полно времени!». Но я хочу, чтобы он основал семью с хорошей, уютной девушкой. Мне безразличны ее происхождение и жизненная история, если она полюбит Джермейна за то, кто он, а не за то, что она может от него получить. Я ведь не так много требую. Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь использовал моего сына», – интервью мамы Дефо, которое она дала за пару лет до рождения Джошуа-Джеймса, оказалось пророческим.

Страх

В январе 2014 года «Тоттенхэм» продал Джермейна в клуб MLS «Торонто». Дефо устраивал состав – к команде уже присоединились Жулио Сезар и Майкл Брэдли. Англичанину в Торонто все нравилось, но он не учел того, что на все выездные матчи чемпионата североамериканские клубы добираются на самолетах. Дефо с детства боялся самолетов и звука их моторов, поэтому отыграл за канадский клуб один сезон и вернулся в Англию, страну, где из одного города в другой можно добраться на поезде или даже на автобусе.

Джермейн – непризнанный король АПЛ. Он мощнее распиаренных малышей, но вкус тренерского штаба сборной забаррикадировал ему путь в сборную. Дефо мог бы спасти Англию сегодня, завтра и на чемпионате мира, но в почете глянец. Джермейн же не про глянец: он – пожелтевший буклет, который всегда актуален.

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