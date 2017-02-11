AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Клаудио Браво – один из лучших киперов мира»

Гвардиола: «Браво – один из лучших киперов мира»
Eurosport

55 мин. назад

Санитара!

«На мой взгляд, Клаудио все так же хорош. Он – топ-игрок, топ-вратарь. Он один из лучших киперов мира. Его длинная карьера говорит сама за себя.

Футбол, конечно, здесь специфичный: больше навесов, больше других особенностей, но, конечно, Браво – суперский кипер. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.

  • Браво сыграл в АПЛ 19 матчей и пропустил 25 мячей.
  • В среднем Клаудио пропускает 1,32 гола за игру.

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