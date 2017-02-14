У нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса диагностирован перелом плюсневой кости

«Манчестер Сити» официально подтвердил характер травмы Габриэла Жезуса. «Горожане» опубликовали информацию на официальном сайте.

В сообщении клуба говорится, что у игрока диагностирован перелом плюсневой кости. 19-летний бразилец пройдет углубленное медобследование, которое определит сроки восстановления.

«Ман Сити» не стал уточнять даже приблизительное время восстановления.

Ранее была информация, что Жезус пропустит 2-3 месяца.

19-летний форвард провел в матче с «Борнмутом» 15 минут, после чего покинул поле из-за травмы.

Вместо него на поле появился Серхио Агуэро.

Жезус забил 3 гола в 5 матчах за «Сити».

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