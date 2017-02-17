Форвард «Барселоны» Неймар навестил нападающего «Сити» Габриэла Жезуса после операции

Форвард «Барселоны» Неймар поддержал 19-летнего соотечественника Габриэла Жезуса, оказавшегося в столице Каталонии по неприятной причине: футболист «Сити» получил перелом плюсневой кости и 16 февраля прошел через операцию в одной из больниц Барселоны.

«Было приятно увидеть, что с тобой все в порядке, парень. Возвращайся скорее, чтобы снова взлететь. Мы с тобой», – написал Неймар в инстаграме.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Хаддерсфилдом» был более сдержан и подтвердил, что сезон-2016/17 для новичка «Сити», возможно, закончен.

«Прошлой ночью Габриэл перенес успешную операцию. Самое главное сейчас – восстановление. Габриэл вернется, как только будет готов, но я не знаю, произойдет ли это в конце нынешнего сезона или только в следующем».

Жезус перешел в «Сити» из «Палмейраса» в январе 2017-го за 32 млн евро.

Бразилец забил 3 гола в первых 4 матчах, но во встрече с «Борнмутом» получил травму уже на 15-й минуте.

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