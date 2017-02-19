Клуб, который я ненавижу. «Манчестер Юнайтед»

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Eurosport.ru.

Это произошло на 92-й минуте какого-то матча АПЛ. Или Лиги чемпионов – я уже не помню. Мой шестой класс – чувствовал, что уже взрослый, но втайне от одноклассников верил в сказки и ждал письма из Хогвартса.

За пару лет до мои дружочки – золотая молодежь частной подмосковной школы – пробовали сигареты и пиво в лесопарке неподалеку (наверняка стащили у чьих-то родителей), сопровождая фиктивный ритуал взросления матерными неологизмами. А я стоял в паре метров, потому что хотел быть в тусовке, и торжественно клялся сам себе не курить, не пить и не материться. Как отец. Никогда.

Но они, козлы, забили. В момент, когда жвачка во рту сэра Алекса уже превратилась в пшенку. Когда отец в четвертый раз попросил идти спать, потому что все ясно. Эти черти снова продали душу дьяволу, создали очередной крестраж и вырвали победу.

В тот момент я нарушил клятву и матернулся, потому что ненависть к их вечным камбэкам копилась годами, из матча в матч.

С тех пор я произнес, выкурил и выпил много дряни. Доставалось всем, но барьер сломали «дьяволы». Возможно, сам сатана.

Это сейчас голы на последних минутах называют отскоком. Тогда же это был Ферги-тайм, который ставили в пример другим: «Смотрите! Вот он – характер, наглость, полная отдача!». Это сейчас команды, которые платят 50 миллионов евро за Лероя Сане, – денежные мешки. Тогда же покупка Уэйна Руни – 18-летнего щегла из «Эвертона» – было грамотным капиталовложением.

Но подождите. Что изменилось-то? И сейчас покупка Погба, воспитанника клуба, за 105 миллионов, Антони Марсьяля за 50 миллионов и Анхеля ди Марии за 75 – это нормально. Денежные мешки – это другое. Это когда «ПСЖ», «Челси» и «Сити» покупают дорогостоящих футболистов и взрывают трансферное окно. Они же – проекты шейхов и русских олигархов. У них нет истории! Это они мешки – не мы!

«Манчестер Юнайтед», я тебя не просто ненавижу. За то, что ты прикрываешь сегодняшние поступки достижениями отцов и дедов. Точнее, одного старикана – других твои глорики либо не помнят, потому что начали топить в эпоху Криштиану или позже, либо знают в лицо, потому что режиссеры трансляций матчей «Юнайтед» безостановочно ловят асексуальные морщины сэра Бобби в объективы, а алкопохождения Джорджа Беста граничат по величию с подвигами Газзы. Ты, «Юнайтед», как папенькин сынок, ничего не добившийся в последние несколько лет (Кубок Англии? Ахаха!) и разъезжающий на Ferrari. Ты, как качок, бьющий себя в грудь 23 февраля. Защитничек, ага. Разве что турничков у себя во дворе.

Я презираю тебя за лицемерие. Я презираю тебя за подмену понятий. Я презираю тебя за трусость, за нытье Моуринью и лапшу Ван Гала, за бесхарактерность Мойеса, за продажу души Скоулза и клуба в целом, за сэра на тренерском посту, который считает, что рыцарский титул дает иммунитет на дурные манеры и несоблюдение этикета. Назовите мне еще хотя бы одного сэра, который верблюд 24/7.

И этот снобизм, ох, как же я не перевариваю этот снобизм! «Мы круче всех, поэтому не будем делиться кейсами ни с кем». Легко наткнуться на текст про задачи перед сотрудниками «Альянц Арены», про работы академии «Сити» и выручку «Челси», скаутинговый отдел «Арсенала». Когда кто-нибудь из «Юнайтед» делился опытом на каких-нибудь конференциях? Никогда.

Они считают себя выше этого. Они считают себя выше всех: даже на Крауча они смотрели сверху вниз. Фергюсон в последний сезон всерьез говорил, что Руни – игрок уровня Месси и Роналду. Эго «Юнайтед» такое же громадное, как и толпа бездумных глоров. Амбиции – как у «Барселоны» или «Реала» эпохи Гвардиолы и Моуринью. Один вопрос: где твои многочисленные медали, Робин ван Перси?

Справедливый и очень взрослый аргумент: у «Тоттенхэма», «Челси» и «Сити» нет истории, а у нас есть. Подавись своей историей, «Юнайтед», потому что сейчас ты – аутсайдер. Ты не показываешь результата, ты не показываешь игры, ты потратил больше всех денег на трансферы в Англии за последние пять лет – и все равно никто. Плевать я хотел на историю – покажи, что ты имеешь сейчас.

Я могу понять, почему на тебя молились все мои друзья тогда, в начале и середине нулевых, когда ты реально был крут. Тогда моя ненависть была инфантильной и интимной. Сейчас я даже не ненавижу: чтобы испытывать это чувство, надо хотя бы немножечко тебя уважать. Я презираю тебя и твою толпу языков, которая совсем рядом, чуть неподалеку, словесно разорвет меня. Все на одного – смело, как игра «Юнайтед» в атаке при Моуринью.

«МЮ» любил переворачивать матчи, когда этого уже никто не ждал. Сейчас судьба перевернула игру обратно, а время поставило на «Юнайтед» крест, потому что это лайфхак по изгнанию дьявола. Он до сих пор сидит во мне: его вселил в меня тот гол на 92-й минуте.

Во имя Отца, и Сына и Святой Дух. Изыди.

Раунд.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Eurosport.ru.

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