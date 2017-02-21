The Times: «Манчестер Сити» готов отпустить Харта в любой клуб Премьер-лиги

Джо Харту разрешили искать новый клуб. «Манчестер Сити» готов продать английского вратаря в любую команду, которая предложит за него более 23,5 миллионов евро. Об этом сообщает The Times.

Джо Харт получает 117,2 тысячи евро в неделю, что может затруднить поиск нового клуба.

29-летний вратарь проводит сезон в аренде в «Торино».

Два основных вратаря «Манчестер Сити» на сезон-2016/17 – Клаудио Браво и Вилли Кабальеро.

Все новости трансферов

Все новости твоего любимого вида спорта (и не спорь)

Все новости чемпионата, где пока не нашлось места Харту

Самый спортивный канал в телеграме

Качай приложение на iOS или Andoid узнавай все новости АПЛ первым

Залипаешь в соцсети и потолок? Скучно? Можно скачать приложение Eurosport Player