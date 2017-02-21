AFP
The Times: «Манчестер Сити» готов отпустить Харта в любой клуб Премьер-лиги
За 23,5 миллиона евро.
Джо Харту разрешили искать новый клуб. «Манчестер Сити» готов продать английского вратаря в любую команду, которая предложит за него более 23,5 миллионов евро. Об этом сообщает The Times.
Джо Харт получает 117,2 тысячи евро в неделю, что может затруднить поиск нового клуба.
- 29-летний вратарь проводит сезон в аренде в «Торино».
- Два основных вратаря «Манчестер Сити» на сезон-2016/17 – Клаудио Браво и Вилли Кабальеро.
Все новости твоего любимого вида спорта (и не спорь)
Все новости чемпионата, где пока не нашлось места Харту
Самый спортивный канал в телеграме
Качай приложение на iOS или Andoid узнавай все новости АПЛ первым
Залипаешь в соцсети и потолок? Скучно? Можно скачать приложение Eurosport Player