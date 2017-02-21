AFP

The Times: «Манчестер Сити» готов отпустить Харта в любой клуб Премьер-лиги

The Times: «Манчестер Сити» готов отпустить Харта в любой клуб Премьер-лиги
Eurosport

55 мин. назад

За 23,5 миллиона евро.

Джо Харту разрешили искать новый клуб. «Манчестер Сити» готов продать английского вратаря в любую команду, которая предложит за него более 23,5 миллионов евро. Об этом сообщает The Times.

Джо Харт получает 117,2 тысячи евро в неделю, что может затруднить поиск нового клуба.

  • 29-летний вратарь проводит сезон в аренде в «Торино».
  • Два основных вратаря «Манчестер Сити» на сезон-2016/17 – Клаудио Браво и Вилли Кабальеро.

Все новости трансферов

Все новости твоего любимого вида спорта (и не спорь)

Все новости чемпионата, где пока не нашлось места Харту

Самый спортивный канал в телеграме

Качай приложение на iOS или Andoid узнавай все новости АПЛ первым

Залипаешь в соцсети и потолок? Скучно? Можно скачать приложение Eurosport Player

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
 696 просмотров7 ч
Запоздалый дубль Гецлафа и жареные «утки», которыми пообедали «койоты»
 67 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться