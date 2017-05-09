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Sport: Филиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону», «Ливерпуль» требует 90 миллионов евро
Намечается очередной мегатрансфер по уже проторенному маршруту.
Филиппе Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es. Каталонскому клубу осталось договориться с «Ливерпулем» о трансфере, что может быть проблематичным: мерсисайдцы планируют выручить с продажи Коутиньо более 90 миллионов евро.
«Барса» осознает, что звездные игроки стоят больших денег, но сумма, которую хочет получить за игрока «Ливерпуль», сильно превышает реальную цену футболиста. Стороны проведут переговоры, и очевидно, что трансфер возможен, несмотря на высокие запросы «красных».
Зимой Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», и это может стать одной из причин неудачных переговоров. «Барселона» пока не говорила с «Ливерпулем» о бразильце предметно и ждет конца мая, когда сезон АПЛ подойдет к концу.
- Transfemarkt оценивает Коутиньо в 40 миллионов евро.
- Он перешел в «Ливерпуль» из «Интера» за 13 миллионов евро.
- Филиппе играл за «Васко да Гама», «Интер» и «Эспаньол».
- В сезоне-2016/17 бразилец забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 29 матчах АПЛ.
- В прошлом сезоне Коутиньо набрал 8+5 по системе гол+пас в 26 матчах.
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