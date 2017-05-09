Sport: Филиппе Коутиньо согласился перейти в «Барселону», «Ливерпуль» требует 90 миллионов евро

Филиппе Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es. Каталонскому клубу осталось договориться с «Ливерпулем» о трансфере, что может быть проблематичным: мерсисайдцы планируют выручить с продажи Коутиньо более 90 миллионов евро.

«Барса» осознает, что звездные игроки стоят больших денег, но сумма, которую хочет получить за игрока «Ливерпуль», сильно превышает реальную цену футболиста. Стороны проведут переговоры, и очевидно, что трансфер возможен, несмотря на высокие запросы «красных».

Зимой Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», и это может стать одной из причин неудачных переговоров. «Барселона» пока не говорила с «Ливерпулем» о бразильце предметно и ждет конца мая, когда сезон АПЛ подойдет к концу.

Transfemarkt оценивает Коутиньо в 40 миллионов евро.

Он перешел в «Ливерпуль» из «Интера» за 13 миллионов евро.

Филиппе играл за «Васко да Гама», «Интер» и «Эспаньол».

В сезоне-2016/17 бразилец забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 29 матчах АПЛ.

В прошлом сезоне Коутиньо набрал 8+5 по системе гол+пас в 26 матчах.

Все новости чемпионата Англии

Самый спортивный канал в телеграме

Аккаунт в инстаграме, который очень даже